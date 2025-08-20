NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell

NVIDIA знову опинилася в центрі технологічної драми між США і Китаєм. За даними Reuters, компанія працює над новим ШІ-чипом спеціально для китайського ринку. Внутрішня назва - B30A, і, за словами джерел, він буде потужнішим, ніж нинішній H20, хоча формально експорт на такі продукти жорстко регулюється.

Майбутній чип буде побудований на архітектурі Blackwell - саме тій, що забезпечує приріст продуктивності від 7 до 30 разів порівняно з попередньою AI-платформою компанії. Конфігурація у нього - single-die, тобто всі основні компоненти знаходяться на одному кристалі. За потужністю B30A оцінюється приблизно в половину від Blackwell Ultra GPU, які використовують двокристальну схему.

Планується підтримка високошвидкісної пам'яті та фірмової технології NVLink для більш швидкої передачі даних між процесорами. Перші тестові зразки NVIDIA сподівається показати китайським клієнтам уже у вересні.

Але у всієї цієї історії є і політичний підтекст. Раніше Китай дав зрозуміти, що не рекомендує використовувати H20 у сферах, пов'язаних із держструктурами та безпекою. Ба більше, регулятори навіть призупинили закупівлі чипів від NVIDIA компаніями на кшталт Alibaba, Bytedance і Tencent, поки триває перевірка. Причина - стурбованість, що H20 не повністю відповідає вимогам нацбезпеки.

Ситуація ускладнюється тим, що США у квітні забороняли експорт H20 до Китаю через ризик військового застосування. У липні влада США дала NVIDIA зелене світло на ліцензії, але не безкоштовно: за повідомленнями ЗМІ, компанії доведеться ділитися 15% прибутку. Тепер уся увага прикута до нового B30A - чи отримає він дозвіл, чи застрягне в політичних переговорах, поки питання відкрите.