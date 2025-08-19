Авторизация

Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц

12:40 19.08.2025 |

Новини IT

Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц

 

Китайська компанія Ant Esports представила монітор із рекордною частотою оновлення - 750 Гц.

Модель отримала назву ANT257PF і орієнтована насамперед на кіберспортсменів, яким важлива кожна мілісекунда.

Монітор з діагоналлю 24,5″ отримав TN-матрицю і охоплює 99% колірної гами sRGB і 95% DCI-P3 95%. Точність передачі кольору становить Delta E <2.

Заявлений час відгуку 0,8 мс, а максимальна роздільна здатність 1080p з можливістю зниження до 960p або 768p.

Монітор ANT257PF отримав сертифікат VESA HDR 400 і має порти HDMI 2.1 і DisplayPort 1.4.

Зазначимо, що для реалізації можливостей новинки від Ant Esports необхідна потужна відеокарта.

Заявлена вартість ANT257PF - $1115 (у перерахунку з юанів).
За матеріалами: gagadget.com
 

