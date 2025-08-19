Фінансові новини
19.08.25
- 17:35
- RSS
- мапа сайту
OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
11:45 19.08.2025 |
OpenAI вирішила злегка "пригладити характер" своєї нової моделі GPT-5. У п'ятницю компанія оголосила, що оновлює штучний інтелект, роблячи його "теплішим і дружелюбнішим".
Реліз GPT-5 виявився не таким гладким, як планувалося. Генеральний директор компанії Сем Альтман (Sam Altman) визнав, що запуск пройшов "трохи більш нервово, ніж ми очікували". Багато користувачів прямо сказали, що їм більше подобався попередній GPT-4o - мовляв, новий співрозмовник звучить занадто сухо і відсторонено.
Тепер OpenAI додала в GPT-5 невеликі "людяні" штрихи: фрази на кшталт "Хороше запитання" або "Відмінний початок". За словами розробників, це не улесливі компліменти, а спроба зробити тон спілкування природнішим. У компанії стверджують, що внутрішні тести не показали зростання "догідництва" у моделі порівняно з минулою версією.
На вечері з журналістами керівники OpenAI намагалися переключити увагу на плани після GPT-5, проте "слон у кімнаті" - невдалий старт - все одно залишався головним обговоренням. Віцепрезидент Нік Турлі (Nick Turley) пояснив, що до оновлення модель була "надто прямолінійною", а зараз стане теплішою у спілкуванні.
Іншими словами, GPT-5 офіційно пройшов "курси ввічливості". Але чи сподобається нова версія користувачам - питання все ще відкрите.
