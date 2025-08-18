Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році

Китайська технологічна компанія Kaiwa Technology з Гуанчжоу заявила про наміри створити робота, який виношуватиме людські ембріони у штучній матці.

Представники Kaiwa Technology зазначають, що гуманоїдний робот матиме штучну матку у черевній порожнині, де буде розвиватись ембріон. Матка використовуватиме синтетичну амніотичну рідину, а поживні речовини доставлятимуться плоду через трубку.

За словами гендиректора Kaiwa Technology, доктора Чжана Цифена, ключова частина технології вже перебуває на розвиненій стадії розробки. Він очікує, що перший комерційний прототип може з'явитись вже у 2026 році за ціною $14 тис.

Однак експерти у галузі медицини розкритикували заяву представників китайської технокомпанії, яка, разом з тим, не надала ніяких подробиць стосовно власної розробки. Компанія передбачливо промовчала про те, як вона планує подолати всі складнощі підтримки плоду з ранніх стадій запліднення та імплантації до народження.

Заява також викликала хвилю суспільної критики. Деякі експерти висловлюють занепокоєність тим, що відсутність зв'язку між матір'ю та плодом унеможливить виробництво материнських гормонів жінкою, дитину якої виношуватиме робот.

Однак деякі виступають на користь розробки, відзначаючи її потенціал у звільненні жінок від стресу та ризику, пов'язаних із вагітністю. Компанія заявляє, що вже веде переговори із владою для усунення юридичних перешкод, з якими їй доводиться стикатися.

Штучні матки вже довели власну ефективність у випробуваннях на тваринах. У 2017 році дослідники з Дитячої лікарні Філадельфії успішно виношували недоношене ягня, вік якого відповідає 23 тижням вагітності у людини, в "біопакеті" - прозорому вініловому мішечку, наповненому теплою штучною амніотичною рідиною на основі сольового розчину. Поживні речовини доставлялися через трубку, прикріплену до пуповини, що дозволило ягняті відростити шерсть протягом чотирьох тижнів.

Однак сучасні штучні матки функціонують скоріше як неонатальні інкубатори, виношуючи плід вже на більш пізніх стадіях вагітності. Для того, аби розроблена Kaiwa Technology концепція спрацювала, технологія має бути вдосконалена і підтримувати запліднення, імплантацію та повний цикл вагітності.