Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна

17:50 15.08.2025 |

Новини IT

 

В Україні станом на 15 серпня аграрії зібрали 24,8 млн т ранніх зернових та зернобобових, з них майже 19 млн т - пшениця.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

«Станом на 15 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 24 805,9 тис. т ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 186,6 тис. га. Обмолочено 55% площ, засіяних цими культурами», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено 18,98 млн т з площі 2,39 млн га; ячменю - 4,73 млн т (1,24 млн га), а гороху - 573,5 тис. т (230,3 тис. га).

Інших зернових і зернобобових зібрано 513,1 тис. т на площі 310,8 тис. га.

Серед регіонів - лідерів за обсягами збору залишається Одещина, там намолочено понад 3,42 млн т зернових із 1,07 млн га.

Провідні позиції у рейтингу мають аграрії Кіровоградщини (намолочено 2,2 млн т із 533,4 тис. га) та Вінниччини (намолочено 2,08 млн т із 337,6 тис. га).

Ріпаку вже зібрано 3 014,5 тис. т на площі 1 184,8 тис. га.

У Кіровоградській і Дніпропетровській областях почали збирати урожай гречки.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3401
  0,1099
 0,27
EUR
 1
 48,3059
  0,1346
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,15 0,36 41,2800  0,15 0,36
EUR 48,2500  0,07 0,14 48,2850  0,07 0,13

