Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна

В Україні станом на 15 серпня аграрії зібрали 24,8 млн т ранніх зернових та зернобобових, з них майже 19 млн т - пшениця.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

«Станом на 15 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 24 805,9 тис. т ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 186,6 тис. га. Обмолочено 55% площ, засіяних цими культурами», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено 18,98 млн т з площі 2,39 млн га; ячменю - 4,73 млн т (1,24 млн га), а гороху - 573,5 тис. т (230,3 тис. га).

Інших зернових і зернобобових зібрано 513,1 тис. т на площі 310,8 тис. га.

Серед регіонів - лідерів за обсягами збору залишається Одещина, там намолочено понад 3,42 млн т зернових із 1,07 млн га.

Провідні позиції у рейтингу мають аграрії Кіровоградщини (намолочено 2,2 млн т із 533,4 тис. га) та Вінниччини (намолочено 2,08 млн т із 337,6 тис. га).

Ріпаку вже зібрано 3 014,5 тис. т на площі 1 184,8 тис. га.

У Кіровоградській і Дніпропетровській областях почали збирати урожай гречки.