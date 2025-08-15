Фінансові новини
- |
- 15.08.25
- |
- 20:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
17:50 15.08.2025 |
В Україні станом на 15 серпня аграрії зібрали 24,8 млн т ранніх зернових та зернобобових, з них майже 19 млн т - пшениця.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.
«Станом на 15 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 24 805,9 тис. т ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 186,6 тис. га. Обмолочено 55% площ, засіяних цими культурами», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, пшениці намолочено 18,98 млн т з площі 2,39 млн га; ячменю - 4,73 млн т (1,24 млн га), а гороху - 573,5 тис. т (230,3 тис. га).
Інших зернових і зернобобових зібрано 513,1 тис. т на площі 310,8 тис. га.
Серед регіонів - лідерів за обсягами збору залишається Одещина, там намолочено понад 3,42 млн т зернових із 1,07 млн га.
Провідні позиції у рейтингу мають аграрії Кіровоградщини (намолочено 2,2 млн т із 533,4 тис. га) та Вінниччини (намолочено 2,08 млн т із 337,6 тис. га).
Ріпаку вже зібрано 3 014,5 тис. т на площі 1 184,8 тис. га.
У Кіровоградській і Дніпропетровській областях почали збирати урожай гречки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Заступник голови НБУ Ніколайчук став 1-м заступником замість Рожкової
|США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп
|Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії
|Гетманцев анонсував голосування за законопроєкт про оподаткування криптоактивів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
Бізнес
|500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
|Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій
|Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід
|Huawei Pura 80 Ultra визнаний найкращим камерофоном за версією експертів DxOMark - він набрав рекордні 175 балів
|США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
|Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа
|ШІ-стартап пропонує $34,5 млрд за Chrome на тлі антимонопольної справи проти Google