Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи

Компанія Google почала впроваджувати систему перевірки віку на основі штучного інтелекту не лише на YouTube, а й у сервісі Google Пошук. Про це пише TechIssuesToday.

Користувачі із США повідомляють про появу спливаючих вікон на сторінці Google Пошуку із повідомленням: "Ми змінили деякі ваші налаштування, бо не змогли підтвердити, що ви повнолітній". Це свідчить про нові правила в політиці користування сервісами Google.

Попередження від Google про невдалу вікову перевірку

Раніше вікові обмеження застосовувалися переважно до відеоконтенту на YouTube. Тепер вони можуть впливати на ширший спектр дій, зокрема пошук зображень та доступ до окремих вебсайтів. Раніше Google офіційно підтвердила розширення в США дії системи вікової перевірки з допомогою ШІ на сервіси поза межами YouTube.

Це нововведення викликає занепокоєння серед користувачів щодо конфіденційності. Деякі вже розглядають альтернативні пошукові системи, як-от DuckDuckGo або Bing, щоб уникнути необхідності входу в обліковий запис і надання особистих даних для підтвердження віку.

Наразі випадки появи таких сповіщень у Google Пошуку є поодинокими, що відповідає заяві компанії про впровадження нової технології для невеликої групи користувачів. Проте користувачі побоюються, що це може стати новим стандартом, який змінить звичний досвід анонімного пошуку в інтернеті.

Аналогічна система на YouTube вже спричинила хвилю критики та заклики до бойкоту. Нові обмеження можуть стати черговим етапом у перегляді балансу між зручністю користування та конфіденційністю.