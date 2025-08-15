Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei

12:57 15.08.2025 |

Новини IT

 

Китайська компанія штучного інтелекту DeepSeek відклала випуск своєї нової моделі після того, як не змогла навчити її за допомогою чипів Huawei, що підкреслює обмеження китайської стратегії заміни американських технологій.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За словами трьох осіб, знайомих з ситуацією, влада заохочувала DeepSeek використовувати процесор Huawei Ascend замість систем Nvidia після випуску моделі R1 у січні.

Проте китайський стартап зіткнувся з постійними технічними проблемами під час процесу навчання моделі R2 за допомогою чипів Ascend, що змусило компанію використовувати чипи Nvidia для навчання, а чипи Huawei - для прогнозування, розповіли джерела.

Ці проблеми стали основною причиною затримки запуску моделі з травня, що дозволило конкурентам випередити DeepSeek, додав один зі співрозмовників.

Навчання моделі полягає в тому, щоб вона вивчала великий набір даних, а інференс - це етап, коли тренована модель робить прогнози або генерує відповіді, як у випадку запиту чат-бота.

Труднощі DeepSeek свідчать про те, як китайські чипи все ще відстають від своїх американських конкурентів у важливих завданнях, підкреслюючи виклики, з якими стикається Китай у своєму прагненні до технологічної самодостатності.

The Financial Times цього тижня повідомила, що Пекін вимагає від китайських технологічних компаній обґрунтувати свої замовлення чипів Nvidia H20, щоб заохотити їх до використання альтернатив, вироблених Huawei та Cambricon.

Інсайдери галузі стверджують, що китайські чипи мають проблеми з стабільністю, повільніше з'єднання між чипами і гірше програмне забезпечення порівняно з продуктами Nvidia.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, Huawei
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,00 0,00 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,3300  0,01 0,02 48,3700  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес