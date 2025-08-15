Фінансові новини
Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
11:56 15.08.2025 |
За фінансової підтримки OpenAI цей стартап займатиметься розробкою інтерфейсу "мозок-комп'ютер". Про це повідомляє The Financial Post.
Згідно з наявною інформацією, Merge Labs використовуватиме штучний інтелект для свого інтерфейсу "мозок-комп'ютер". Окрім Neuralink, цей проєкт також стане конкурентом для таких компаній, як Precision Neuroscience та Synchron.
Назва Merge Labs походить від терміна "The Merge", який Альтман ввів ще у 2017 році. Під цим він мав на увазі момент, коли людський мозок і комп'ютери з'єднаються в єдину систему. За даними джерел, стартап отримає фінансування переважно від венчурного підрозділу OpenAI, а його оцінка становитиме близько $850 млн. Альтман заснує компанію разом з Алексом Бланіа - керівником компанії World (відомої своїм біометричним сканером райдужки ока, також за підтримки OpenAI). Власні кошти Альтман у проєкт не вкладатиме.
Інтерес до технологій "мозок-комп'ютер" Альтман виявляє вже не перший рік. Ще у 2017-му він припускав, що "злиття" людини й комп'ютера може відбутися вже до 2025 року, але цей прогноз не справдився. У більш свіжих публікаціях він писав, що "високошвидкісний інтерфейс мозок-комп'ютер" цілком може стати реальністю завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту, сенсорних систем і мікроелектроніки.
Оскільки Merge Labs буде прямим конкурентом Neuralink, це ще більше загострить особисте і технологічне суперництво Альтмана з Маском. Воно почалося у 2018 році, коли Маск залишив раду директорів OpenAI. Хоча технології зчитування сигналів мозку існують десятиліттями, лише останні досягнення у сфері імплантів та ШІ дали змогу в рази підвищити точність і швидкість передачі даних із нейронів у цифрову систему.
Neuralink почала перші клінічні випробування на людях у січні 2024 року. Першим пацієнтом став квадриплегік Ноланд Арбо, а згодом імплант отримав ще один учасник тестів, відомий під псевдонімом Alex. Він зміг грати в шутери від першої особи та створювати 3D-моделі, при цьому відчуваючи менше проблем і побічних ефектів, ніж Арбо.
