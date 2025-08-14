Фінансові новини
Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами
17:54 14.08.2025 |
У користувачів Google Пошуку почала зʼявлятись нова можливість, яка дозволяє їм отримувати результати пошуку лише від обраних джерел, пише Engadget.
Представлена наприкінці червня 2025 року, функція Preferred Sources дозволяє користувачам вибирати кілька сайтів або блогів, щоб вони частіше з'являлися у результатах пошуку Google. Серед них можуть бути перевірені ЗМІ, локальні ресурси або улюблені блоги.
Користувачі можуть обирати будь-яку кількість джерел, проте при великій кількості ефект функції зменшується. Водночас це дозволяє відфільтрувати небажані ресурси, наприклад російськомовні сайти, і налаштувати пошук лише на українські та західні ЗМІ.
Наразі функцію починають розповсюджувати лише для користувачів Google Пошуку в Індії та США. Про її впровадження в інших регіонах наразі не повідомляється.
ТОП-НОВИНИ
