НОВИНИ
АНАЛІТИКА

500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6

16:58 14.08.2025 |

Новини IT

500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6

 

Samsung представила ігровий монітор Odyssey OLED G6 (G60SF) - перший у світі 27″ OLED-дисплей із частотою оновлення 500 Гц. Новинка орієнтована на кіберспортсменів і геймерів, яким важлива максимальна швидкість відгуку і плавність зображення.

Монітор оснащений QD-OLED панеллю зі співвідношенням сторін 16:9, роздільною здатністю QHD (2560×1440), часом відгуку 0,03 мс і контрастністю 1 000 000:1. Пікова яскравість досягає 1000 ніт, а сертифікація VESA DisplayHDR True Black 500 гарантує глибокі чорні тони та реалістичну передачу світла. Технологія Glare Free знижує відображення на екрані, роблячи його комфортним навіть за яскравого освітлення.

500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6

 

Odyssey G6 підтримує технології згладжування AMD FreeSync Premium Pro і NVIDIA G-Sync, а також отримав сертифікацію Pantone Validated - монітор здатний точно відображати понад 2100 кольорів і 110 відтінків шкіри. Серед портів передбачено два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-A і Type-B, а також аудіовихід 3,5 мм.

500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6

 

Виробник дає трирічну гарантію.

Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) вже доступний у продажу за ціною $999 і поставляється з регульованою підставкою.

Фактично перший монітор на 500 Гц анонсувала MSI, але Samsung встигла випередити конкурента і перша випустила таку модель у продаж.

 

 

500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

