Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 21:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
16:58 14.08.2025 |
Samsung представила ігровий монітор Odyssey OLED G6 (G60SF) - перший у світі 27″ OLED-дисплей із частотою оновлення 500 Гц. Новинка орієнтована на кіберспортсменів і геймерів, яким важлива максимальна швидкість відгуку і плавність зображення.
Монітор оснащений QD-OLED панеллю зі співвідношенням сторін 16:9, роздільною здатністю QHD (2560×1440), часом відгуку 0,03 мс і контрастністю 1 000 000:1. Пікова яскравість досягає 1000 ніт, а сертифікація VESA DisplayHDR True Black 500 гарантує глибокі чорні тони та реалістичну передачу світла. Технологія Glare Free знижує відображення на екрані, роблячи його комфортним навіть за яскравого освітлення.
Odyssey G6 підтримує технології згладжування AMD FreeSync Premium Pro і NVIDIA G-Sync, а також отримав сертифікацію Pantone Validated - монітор здатний точно відображати понад 2100 кольорів і 110 відтінків шкіри. Серед портів передбачено два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-A і Type-B, а також аудіовихід 3,5 мм.
Виробник дає трирічну гарантію.
Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) вже доступний у продажу за ціною $999 і поставляється з регульованою підставкою.
Фактично перший монітор на 500 Гц анонсувала MSI, але Samsung встигла випередити конкурента і перша випустила таку модель у продаж.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Коаліція охочих»: РФ не має вето на шлях України до НАТО
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами
|500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
|Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій
|Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід
|Huawei Pura 80 Ultra визнаний найкращим камерофоном за версією експертів DxOMark - він набрав рекордні 175 балів
|США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
Бізнес
|Чому молодь у Китаї платить, щоб «ходити на роботу» у несправжні офіси
|Найбільший постачальник екранів для Apple, китайська BOE, визнана винною у крадіжці технологій Samsung, її продукцію заборонять в США
|Tesla в кризі: кадрові втрати, закриття AI-проектів і зростання конкуренції
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
|В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX
|В клавіатуру Gboard додали функцію перегляду паролів та платіжних даних
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році