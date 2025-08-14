Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Huawei Pura 80 Ultra визнаний найкращим камерофоном за версією експертів DxOMark - він набрав рекордні 175 балів

11:59 14.08.2025

Новини IT

 

Флагманський смартфон Huawei Pura 80 Ultra посів перше місце в глобальному рейтингу камер незалежної лабораторії DxOMark, набравши рекордні 175 балів.

Новинка від китайської корпорації перевершила топові камерофони OPPO Find X8 Ultra і Vivo X200 Ultra. Для порівняння, у iPhone 16 Pro Max п'яте місце в рейтингу і 161 бал, у Xiaomi 15 Ultra - 7 місце і 159 балів, у Samsung Galaxy S25 Ultra - 19 місце і 151 бал.

Huawei Pura 80 Ultra називають ідеальним інструментом для професійної мобільної фотографії. Завдяки інноваційній системі камер та інтелектуальним алгоритмам, він встановив новий стандарт якості зйомки серед гаджетів свого класу.

Експерти DxOMark відзначили такі переваги китайського флагмана:

* природні тони шкіри та м'яке боке в портретах;
* відмінна робота при слабкому освітленні;
* висока деталізація і точна експозиція;
* реалістична передача кольору і мінімальні спотворення.

Huawei Pura 80 Ultra визнаний найкращим камерофоном за версією експертів DxOMark - він набрав рекордні 175 балів

 

Нагадаємо, Pura 80 Ultra отримав унікальну перископну камеру з двома об'єктивами: один з оптичним зумом 3,7x, а другий - 9,4x.

Загалом, набір сенсорів має значний вигляд: 50 Мп, 1", f/1,6-4 (основна), 40 Мп, f/2,2 (ширококутна), 50+12,5 Мп, зум 3,7х + 9,4x (подвійний перископ), 1,5 Мп (спектральний датчик), 13 Мп, f/2.0 (фронтальна). Huawei використовує власну систему XMAGE з просунутими алгоритмами зйомки і передачі кольору, включно з портретним режимом на базі ШІ.
gagadget.com
Huawei
 

