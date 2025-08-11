Авторизация

Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій

11:59 11.08.2025 |

Новини IT

 

Чим далі й довше люди подорожують у космосі, тим складніше підтримувати їхній стан здоров'я. На Міжнародній космічній станції астронавти мають прямий зв'язок із Центром управління польотами, регулярні поставки медикаментів і можливість повернутися на Землю вже за пів року (хоча бувають винятки). Але з початком програм тривалих польотів, які планує NASA разом із комерційними партнерами, зокрема SpaceX Ілона Маска, ситуація зміниться. На шляху до Місяця чи Марса швидкого повернення вже не буде, а затримка сигналу у зв'язку може сягати 20 хвилин в один бік.

Тому NASA поступово переводить медичну допомогу в космосі на "автономні рейки", зменшуючи залежність від Землі. Один із перших експериментів - створення разом із Google цифрового медичного асистента на основі ШІ під назвою Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA).

Як працює CMO-DA

Цей асистент допомагає астронавтам діагностувати та лікувати симптоми, коли поруч немає лікаря, або зв'язок із Землею відсутній. Система мультиформатна: вона приймає голосові, текстові та візуальні запити, обробляючи їх у середовищі Google Cloud Vertex AI.

Проєкт реалізують за фіксованим контрактом з Google Public Sector, який включає витрати на хмарні обчислення, інфраструктуру для розробки застосунків і тренування моделей. NASA володіє вихідним кодом застосунку та бере участь у доопрацюванні моделей. Vertex AI надає доступ як до моделей Google, так і до сторонніх рішень.

CMO-DA вже протестували на трьох клінічних сценаріях: травма щиколотки, біль у боці та біль у вусі. Оцінювання проводили три лікарі, один із яких - діючий астронавт. Вони перевіряли точність діагностики, збір анамнезу, клінічне мислення та пропоновані методи лікування. Результати були такими:

* Біль у боці - 74% правильності діагнозу та плану лікування.
* Біль у вусі - 80%.
* Травма щиколотки - 88%.

NASA планує поступове розширення функцій CMO-DA. Розглядається підключення медичних приладів, інтеграція додаткових джерел даних і навчання моделі розпізнавати специфічні для космосу фактори, наприклад вплив мікрогравітації на організм.

Щодо перспектив використання такого асистента в лікарнях на Землі, у Google поки не дають чіткої відповіді. Але після підтвердження ефективності в орбітальних умовах, це може стати логічним наступним кроком.

Потенційна користь для земної медицини очевидна: технологія, здатна автономно оцінювати стан пацієнта без постійної присутності лікаря, може стати вирішенням проблем у віддалених регіонах, під час стихійних лих чи в польових умовах.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

