Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
09:51 11.08.2025 |
У липні стартап xAI, що належить Ілону Маску (Elon Musk), випустив Grok 4 - "найрозумніший ШІ в історії людства".
Новітня модель була доступна тільки передплатникам Supergrok і Grok 4 Heavy, але тепер ШІ можуть скористатися всі охочі.
xAi повідомила, що просунута модель Grok 4 тепер доступна всім користувачам безоплатно, проте є один нюанс: не маючи підписки можна зробити лише п'ять запитів кожні дванадцять годин. Після вичерпання ліміту чат-бот попросить або почекати наступного дня, або грошей.
Нагадаємо, Маск анонсував такі головні особливості Grok 4:
* у 10 разів потужніший, ніж Grok 3;
* шепіт, спів і різні інтонації в голосовому режимі;
* 100% правильних відповідей в AIME 25 (математичній олімпіаді);
* 44,4% у тесті Humanity's Last Exam за використання багатоагентної архітектури і 25% - без неї;
* PhD-рівень у всіх предметних тестах, включно з математикою, програмуванням і фізикою;
* симуляція зіткнення чорних дір у браузері;
* передбачення результатів спортивних подій на основі аналізу даних з Polymarket;
* створення ігор у браузері з одного текстового запиту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів
|Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї
|Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів