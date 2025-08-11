Авторизация

«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...

09:51 11.08.2025 |

Новини IT

 

У липні стартап xAI, що належить Ілону Маску (Elon Musk), випустив Grok 4 - "найрозумніший ШІ в історії людства".

Новітня модель була доступна тільки передплатникам Supergrok і Grok 4 Heavy, але тепер ШІ можуть скористатися всі охочі.

xAi повідомила, що просунута модель Grok 4 тепер доступна всім користувачам безоплатно, проте є один нюанс: не маючи підписки можна зробити лише п'ять запитів кожні дванадцять годин. Після вичерпання ліміту чат-бот попросить або почекати наступного дня, або грошей.

Нагадаємо, Маск анонсував такі головні особливості Grok 4:

* у 10 разів потужніший, ніж Grok 3;
* шепіт, спів і різні інтонації в голосовому режимі;
* 100% правильних відповідей в AIME 25 (математичній олімпіаді);
* 44,4% у тесті Humanity's Last Exam за використання багатоагентної архітектури і 25% - без неї;
* PhD-рівень у всіх предметних тестах, включно з математикою, програмуванням і фізикою;
* симуляція зіткнення чорних дір у браузері;
* передбачення результатів спортивних подій на основі аналізу даних з Polymarket;
* створення ігор у браузері з одного текстового запиту.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Twitter
 

