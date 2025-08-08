Фінансові новини
08.08.25
14:12
Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
13:16 08.08.2025 |
Microsoft оголосила про інтеграцію нової моделі GPT-5 від OpenAI у свій помічник Copilot, що використовується у Microsoft 365, GitHub, Azure AI Foundry та мобільних застосунках. Оновлення вже доступне користувачам.
У Copilot з'явився режим Smart Mode, який автоматично обирає оптимальну модель залежно від складності запиту. Це дозволяє балансувати між швидкістю відповіді та глибиною опрацювання інформації.
У Microsoft 365 Copilot покращили розуміння контексту, здатність підтримувати тривалі бесіди та точність відповідей. GitHub Copilot з GPT-5 доступний через чатбот, VS Code та мобільний застосунок для платних користувачів, а для організацій - через налаштування політик.
В Azure AI Foundry нова модель доступна через API з автоматичним вибором налаштувань, підтримкою мультимодальних сценаріїв і великим контекстом. Для користувачів звичайного Copilot GPT-5 вже доступний безплатно.
