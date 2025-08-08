Samsung запроваджує у One UI 8 функцію виявлення голосового шахрайства

З'явилась інформація, що компанія Samsung додала до інтерфейсу One UI 8 нову функцію - виявлення голосового фішингу. Ця функція працює на основі штучного інтелекту та наразі доступна на території Південної Кореї. Про це пише GSMArena посилаючись на корейський сайт Samsung.

Функція інтегрована в стандартний додаток для дзвінків. Користувачі можуть активувати її через налаштування, увімкнувши опцію "Сповіщення про підозру на голосове шахрайство".

Після активації система аналізує розмову з незнайомими абонентами в реальному часі. Якщо виявлено ознаки використання штучного голосу, на екрані з'являється повідомлення "виявлено", а пристрій подає вібраційний сигнал і звукове сповіщення - навіть якщо екран вимкнено.

Передбачено два рівні попередження: "підозра" - коли користувачеві рекомендується перевірити особу абонента, та "виявлено" - коли система підтверджує шахрайський характер дзвінка. Всі такі випадки автоматично фіксуються в журналі викликів.

Зараз функція доступна лише в Південній Кореї та базується на даних Національного агентства поліції та Національного інституту судових експертиз.

Поки що невідомо, чи планує Samsung розширити це оновлення на інші країни, співпрацюючи з місцевими правоохоронними органами для адаптації алгоритмів до інших мов.