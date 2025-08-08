Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Samsung запроваджує у One UI 8 функцію виявлення голосового шахрайства

09:51 08.08.2025 |

Новини IT

 

З'явилась інформація, що компанія Samsung додала до інтерфейсу One UI 8 нову функцію - виявлення голосового фішингу. Ця функція працює на основі штучного інтелекту та наразі доступна на території Південної Кореї. Про це пише GSMArena посилаючись на корейський сайт Samsung.

Функція інтегрована в стандартний додаток для дзвінків. Користувачі можуть активувати її через налаштування, увімкнувши опцію "Сповіщення про підозру на голосове шахрайство".

Samsung запроваджує у One UI 8 функцію виявлення голосового шахрайства

 

Після активації система аналізує розмову з незнайомими абонентами в реальному часі. Якщо виявлено ознаки використання штучного голосу, на екрані з'являється повідомлення "виявлено", а пристрій подає вібраційний сигнал і звукове сповіщення - навіть якщо екран вимкнено.

Передбачено два рівні попередження: "підозра" - коли користувачеві рекомендується перевірити особу абонента, та "виявлено" - коли система підтверджує шахрайський характер дзвінка. Всі такі випадки автоматично фіксуються в журналі викликів.

Samsung запроваджує у One UI 8 функцію виявлення голосового шахрайства

 

Зараз функція доступна лише в Південній Кореї та базується на даних Національного агентства поліції та Національного інституту судових експертиз.

Поки що невідомо, чи планує Samsung розширити це оновлення на інші країни, співпрацюючи з місцевими правоохоронними органами для адаптації алгоритмів до інших мов.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Samsung
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес