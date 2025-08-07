Авторизация

Gemini «Storybook» - персональний ШІ-казкар з ілюстраціями та голосом

17:36 07.08.2025 |

Новини IT

Gemini «Storybook» - персональний ШІ-казкар з ілюстраціями та голосом

 

Google анонсував нову функцію у своєму AI-чат-боті Gemini під назвою "Storybook", що дає змогу створювати персоналізовані ілюстровані книжки для дітей. Досить описати бажаний сюжет, і Gemini згенерує 10-сторінкову історію з текстом і зображеннями, а також озвучить її.

Користувачі можуть налаштувати формат ілюстрацій, обравши, наприклад, стиль коміксів, пластилінової анімації або аніме. Крім того, є можливість завантажити власні фотографії або малюнки дитини, щоб вдихнути життя в історію.

Функція доступна на мобільних і десктопних платформах більш ніж 45 мовами. Хоча більшість згенерованих історій відповідають очікуванням, деякі користувачі помітили дивацтва, як-от риби з людськими кінцівками або безглузді ілюстрації. Проте "Storybook" відкриває нові горизонти для креативної взаємодії з дітьми та навчання через розповіді.
За матеріалами: gagadget.com
 

