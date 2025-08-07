Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google додає в Gemini режим репетитора

14:49 07.08.2025 |

Новини IT

 

Google представила новий інструмент Guided Learning у своєму чатботі Gemini, призначений для покрокового навчання студентів. Функція конкурує з нещодавно випущеним режимом ChatGPT Study від OpenAI. Про це повідомляє Fast Company.

На відміну від звичайних чатботів, які надають миттєві відповіді, Guided Learning розбиває складні відповіді на проміжні для глибшого розуміння матеріалу. Замість прямих відповідей система підводить користувачів до розуміння через серію продуманих питань. Інструмент є відповіддю ШІ-індустрії на занепокоєння, що чатботи можуть підривати освіту, надаючи швидкі відповіді без процесу навчання.

Google додає в Gemini режим репетитора

 

Студенти можуть звертатися до ШІ з запитаннями будь-коли. У відповідь Guided Learning зазвичай надає контекстні підказки, що спонукають до самостійного пошуку відповіді, часто переформульовуючи запит замість того, щоб одразу розв'язати його. Якщо студент відволікається від теми, ШІ визнає його зацікавлення, але делікатно повертає до основного матеріалу.

Хоча більшість відповідей Guided Learning текстові, деякі запити генерують ілюстрації та пропонують відповідні відео YouTube від освітніх експертів. Студенти можуть завантажувати конспекти чи програми курсів, дозволяючи інструменту адаптувати взаємодію під матеріал, що вивчається.

Запуск Guided Learning є частиною освітньої ініціативи Google вартістю $1 мільярд на три роки для ШІ-освіти. Студенти коледжів від 18 років у США, Японії, Індонезії, Кореї та Бразилії отримають безплатний 12-місячний доступ до плану Google AI Pro.

Програма Google AI for Education Accelerator надасть безплатне навчання ШІ, сертифікати Google Career та розширені ШІ-інструменти студентам коледжів по всій країні. Понад 100 університетів, що представляють мільйони студентів, уже записалися до програми.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес