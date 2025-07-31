Фінансові новини
- |
- 31.07.25
- |
- 15:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Samsung Exynos 2600 отримає охолоджувач всередині чипа
13:21 31.07.2025 |
У наступному поколінні чипів Exynos 2600 компанія Samsung планує впровадити технологію Heat Pass Block. Вона створена для того, щоб значно покращити відведення тепла від чипа і, як наслідок, підвищити його продуктивність.
За останніми даними галузевих джерел, підрозділ розробки чипів Samsung уперше планує інтегрувати в чипи Exynos 2600 новий компонент - Heat Pass Block (HPB). По суті, це звичайний радіатор (скоріш за все мідний), який розташовується всередині чипа. Концепція не нова, бо схожий підхід застосовувався до монтажу оперативної пам'яті в попередніх моделях Exynos.
Обидва компоненти (HPB і DRAM) розміщуватимуться над процесорною логікою Exynos 2600 і запаковуватимуться в один чип за допомогою технології Fan-out Wafer Level Packaging. Остання, своєю чергою, передбачає монтаж чипа не у стандартний корпус, а одразу у пластикову або епоксидну підкладку.
Нескладно здогадатися, що додатковий радіатор всередині Exynos 2600 забезпечить ефективніший відвід тепла від усіх гарячих компонентів чипа. А враховуючи появу нових високопродуктивних конкурентів, таких як Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, цей інженерний підхід може стати вирішальним для збереження конкурентоспроможності Samsung. Нагадаємо, що прототип Samsung Exynos 2600 вже «засвітився» у синтетичних бенчмарках із доволі непоганими результатами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення в БЕБ
|Україна може зіткнутись з дефіцитом коштів у 2026 році через затримку реформ, – Reuters
|Уряд Німеччини схвалив бюджет на 2026 рік з 8,5 млрд євро для України
|УП дізналася, чому фракція Тимошенко підтримала законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ і САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Майже половина коду, згенерованого ШІ, містить вразливості — Veracode
|Samsung Exynos 2600 отримає охолоджувач всередині чипа
|Skechers представив кросівки з відсіком для AirTag: тепер можна "прив'язати" дитину до взуття
|Toyota почне виробництво електромобілів у Європі з 2028 року
|Microsoft увійшла до «клубу $4 трлн», обігнавши Apple
|Швейцарія обговорює з Rheinmetall створення заводу з виробництва мікрочіпів за $250 млн
|Tesla підписала контракт на $4,3 млрд з LG для постачання батарей
Бізнес
|YouTube почне автоматично визначати акаунти підлітків за допомогою ШІ
|Військовий космічний човник Boeing X-37B готується для випробування системи квантової навігації
|Україна може приєднатися до європейської супутникової мережі зв'язку IRIS²
|Електросамокат Bo The Turbo за $30 000 розганяється до 160 км/год
|Temu загрожує штраф до 6% від глобального обороту через порушення правил ЄС
|В Індії чоловік орендував цілий маєток, щоб удавати із себе посла фіктивних країн і виманювати гроші
|Amazon закриває ШІ-центр у Шанхаї через напруження між США і Китаєм