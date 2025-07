Samsung Exynos 2600 отримає охолоджувач всередині чипа

Компанія Skechers випустила серію дитячого взуття Go Run Elevate 2.0 - Find My Skechers, обладнаних прихованим відсіком для Apple AirTag. Він розташований під устілкою в п'яті і дає змогу батькам відстежувати місце розташування взуття - а отже, і дитини - через застосунок Find My.