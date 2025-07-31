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Skechers представив кросівки з відсіком для AirTag: тепер можна "прив'язати" дитину до взуття
12:06 31.07.2025 |
Компанія Skechers випустила серію дитячого взуття Go Run Elevate 2.0 - Find My Skechers, обладнаних прихованим відсіком для Apple AirTag. Він розташований під устілкою в п'яті і дає змогу батькам відстежувати місце розташування взуття - а отже, і дитини - через застосунок Find My.
Маленький гвинтовий відсік закритий посиленою кришкою, а над ним розташована перфорована повітропроникна устілка Goga Mat, що забезпечує комфорт під час ходьби та бігу. Взуття розроблено для дітей від малюків до віку приблизно десяти років.
Хоча технологічно функція служить для відстеження взуття, Skechers акуратно формулює: "ви знатимете, де знаходиться взуття вашої дитини" - уникаючи прямої заяви про відстеження самої дитини. Apple стверджує, що AirTag не призначений для стеження за людьми і містить механізми проти небажаного спостереження. Але в даному випадку, враховуючи, що носій пристрою - дитина - не сам власник AirTag, спрацьовування захисту малоймовірне.
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