Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Skechers представив кросівки з відсіком для AirTag: тепер можна "прив'язати" дитину до взуття

12:06 31.07.2025 |

Новини IT

Skechers представив кросівки з відсіком для AirTag: тепер можна "прив'язати" дитину до взуття

 

Компанія Skechers випустила серію дитячого взуття Go Run Elevate 2.0 - Find My Skechers, обладнаних прихованим відсіком для Apple AirTag. Він розташований під устілкою в п'яті і дає змогу батькам відстежувати місце розташування взуття - а отже, і дитини - через застосунок Find My.

Маленький гвинтовий відсік закритий посиленою кришкою, а над ним розташована перфорована повітропроникна устілка Goga Mat, що забезпечує комфорт під час ходьби та бігу. Взуття розроблено для дітей від малюків до віку приблизно десяти років.

Хоча технологічно функція служить для відстеження взуття, Skechers акуратно формулює: "ви знатимете, де знаходиться взуття вашої дитини" - уникаючи прямої заяви про відстеження самої дитини. Apple стверджує, що AirTag не призначений для стеження за людьми і містить механізми проти небажаного спостереження. Але в даному випадку, враховуючи, що носій пристрою - дитина - не сам власник AirTag, спрацьовування захисту малоймовірне.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7662
  0,0224
 0,05
EUR
 1
 48,1481
  0,0759
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3526  0,04 0,10 41,9085  0,04 0,09
EUR 47,5378  0,48 1,00 48,3115  0,39 0,80

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,04 0,10 41,7300  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес