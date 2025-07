Функція Xbox «Транслюйте свою гру» тепер доступна і на ПК

Microsoft розширює можливості хмарного стрімінга: тепер передплатники Game Pass Ultimate, які беруть участь у групі Xbox Insiders для ПК, зможуть стрімити свої консольні ігри прямо в додатку Xbox PC App. Раніше функція Strеam Your Own Game вже стала доступною на Xbox Series X|S, One, телевізорах, смартфонах, планшетах і гарнітурах Meta Quest, а тепер - і на Windows-ПК.

На старті користувачам доступний каталог із понад 250 ігор, включно з ексклюзивними консольними проєктами. У майбутньому планується додати більше ігор, доступних тільки на консолях, та ігор Play Anywhere. Це рішення допомагає економити місце на SSD - актуально, наприклад, під час гри в Call of Duty: Black Ops 6, який вимагає 128 ГБ вільного простору.

Оновлення - очікуване для ПК-версії Xbox App, адже це логічний крок після впровадження функції в браузер і ТВ. При цьому поки що доступна лише бета-версія - для учасників програми попередньої оцінки Xbox і за наявності підписки Ultimate .

Для Microsoft - це черговий крок до побудови єдиної ігрової екосистеми, в якій пристрій перестає відігравати ключову роль. Консоль, ПК і хмарний стримінг поступово зливаються в одну платформу, доступну на будь-яких екранах.

Такий підхід знижує поріг входу для гравців - тепер, щоб запустити "важку" консольну гру, не потрібен потужний комп'ютер: достатньо підписки Game Pass Ultimate і стабільного інтернету. Це особливо актуально для тих, у кого немає фізичного доступу до Xbox, але є бажання пограти в ексклюзиви.