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Ubisoft більше не перекладатиме свої ігри українською мовою
09:25 30.10.2024 |
Всесвітньо відома французька компанія з розробки ігор Ubisoft більше не перекладатиме свої ігри українською мовою.
Про це керівна директорка Ubisoft Ukraine Ольга Сендзюк розповіла в інтерв'ю українській редакції Forbes.
"Наразі ми не маємо планів з локалізації інших ігор українською", - сказала Сендзюк.
За її словами, загалом кількість мов, на які перекладаються ігри, зменшується. Це стосується не тільки Ubisoft, а й інших розробників.
"Якщо в країні відсутній широкий ринок ігор і масовий попит на локальну мову у грі, потрапити до локалізаційної політики достатньо складно", - зазначила вона.
Вона нагадала, що у травні 2024 року компанія локалізувала українською свій безкоштовний шутер XDefiant, але кількість гравців, які обрали українську мову у цій грі, дуже незначна.
"На жаль, кількість гравців, які обрали українську мову в XDefiant, дуже незначна, хоча ми вклали багато зусиль для якісної локалізації. Вона потребувала підтримки багатьох команд Ubisoft, а також значної участі українських студій", - пояснила Сендзюк.
За її словами, що у цьому випадку локалізація гри українською мовою "була проявом солідарності та підтримки", але подальших подібних планів компанія не має.
Як писав БізнесЦензор, Ubisoft має офіс з розробки ігор в Україні.
Ubisoft є одним з найбільших ігрових видавців в Європі та США. Компанія має 25 студій в 17 країнах світу та відома розробкою таких популярних серій ігор як Assassin's Creed, Tom Clancy's Splinter Cell, Far Cry тощо.
За підрахунками Forbes, українською мовою перекладено близько 4730 ігор. Це майже вдесятеро менше, ніж російською, свідчать дані маркетплейсу ігор Steam.
Українська мова поступається російській за популярністю, але випереджає італійську та чеську. У вересні 2023 року вийшла локалізація популярної RPG-гри Cyberpunk 2077 від польської CD Projekt Red. Через два тижні після виходу локалізації Cyberpunk 2077 42% українських гравців грали з офіційною локалізацією. Інші 48% продовжували грати російською, повідомила проєктна менеджерка та інженерка з локалізації у CD Projekt Red Марія Стрільчук.
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