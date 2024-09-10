Нові дисплеї, габарити, клавіша для керування камерою та запис 4K/120 fps: Apple представила iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max

Флагманські iPhone не змінювали розміри з 2020 року, коли було представлено iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. Тоді це сталося через збільшення діагоналей дисплеїв до 6,1 та 6,7 дюйма відповідно. З того час оновлені моделі мінімально змінювали габарити, але на все інше це не впливало. І постійно так тривати не могло.

Тож цього року щойно представлені нові моделі iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max все ж принесли більше змін. Окрім очікуваного апгрейду процесора, можливостей камер та інших покращень, нові смартфони збільшили діагоналі дисплеїв, що відповідно вплинуло на корпуси та акумулятори.

При цьому загальна концепція дизайну практично не змінилася. Зовні новинки схожі на декілька попередніх моделей, виготовлені зі скляних панелей спереду (покращений Ceramic Shield) і ззаду, з титановою рамкою між ними, а також "традиційним" захистом від води та пилу за стандартом IP68.

Цього року iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max запропонують вибір з-поміж чотирьох кольорів: Black, White, Natural, Desert (звісно, всі з закінченням Titanium).

При збільшенні дисплеїв компанії вдалося уникнути суттєвого збільшення розмірів завдяки зменшенню рамок. Вага також принципово не змінилася. В цифрах це має наступний вигляд:





iPhone 15 Pro 146,6×70,6×8,25 мм 187 грамів iPhone 16 Pro 149,6×71,5×8,25 мм 199 грамів iPhone 15 Pro Max 159,9×76,7×8,25 мм 221 грам iPhone 16 Pro Max 163×77,6×8,25 мм 227 грамів





Й тепер iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max мають найбільші екрани смартфонів Apple за всю історію. Мінімально збільшилася й роздільна здатність. Знову ж, порівнюючи з торішніми моделями, зміни наступні:

iPhone 15 Pro 6,1″ 2556×1179 пікселів iPhone 16 Pro 6,3″ 2622×1206 пікселів iPhone 15 Pro Max 6,7″ 2796×1290 пікселів iPhone 16 Pro Max 6,9″ 2868×1320 пікселів

Вирізи Dynamic Island нікуди не зникли, використовуються OLED-матриці з частотою оновлення зображення від 1 до 120 Гц, залишилася підтримка функції Always-On, максимальна яскравість, залежно від умов, становить до 2 000 кд/м².

Більшість керуючих елементів (клавіші увімкнення та регулювання гучності, Action button, динаміки, порт USB-C...) залишилися на своїх звичних місцях. Однак на правій стороні корпусу додалася клавіша Camera Control для, як видно з назви, керування камерою. І на відміну від смартфонів Sony, де це двопозиційна механічна клавіша, в iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max вона ємнісна, з підтримкою жестів.





Таким чином за її допомоги можна зробити фото чи почати/зупинити запис відео, змінювати налаштування свайпами тощо. Пізніше компанія додасть функціональності.

Звісно, це не всі оновлення. Як завжди, нові флагманські моделі отримали кращі процесори A18 Pro, виготовлені за 3-нанометровим техпроцесом. Вони складаються з 6 ядер ЦП (2 потужних та 4 енергоощадних), ще 6 ядер у графічному прискорювачі, та 16 ядер у NPU.

Про обсяг оперативної пам'яті не згадали, тому можна легко припустити, що він залишився на рівні попередника - 8 ГБ, я і накопичувачі, які в iPhone 16 Pro пропонують від 128 ГБ до 1 ТБ, а в iPhone 16 Pro Max - від 256 ГБ до 1 ТБ.

Серед підтримки опцій зв'язку залишилася підтримка 5G (sub‑6 ГГц та mmWave). Підхід до слотів для SIM-карток компанія не переглянула, тому в США пристрої продаватимуться лише з підтримкою eSIM. Є підтримка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, навігаційних систем та супутникового зв'язку Emergency SOS (все ще не працює в Україні).

iOS 18 не була значною частиною цієї презентації. Про її особливості ми розповідали у цьому матеріалі (та відео). Втім, здебільшого акцент зроблено саме на ШІ-можливостях Apple Intelligence, про які компанія також розповіла на заході WWDC 2024. Це великий запуск нової функціональності для iPhone, однак випробувати її зможуть лише власники щойно презентованих флагманів та їх торішніх версій. Заразом Apple Intelligence отримує підтримку в більшій кількості країн, проте наразі лише англійською мовою (наступного року список планують розширити).

Серед камер також є оновлення. Основна тепер має індекс Fusion - 48 МП, ƒ/1,78, 24 мм, Sensor-Shift OIS. Надширококутна збільшила роздільну здатність у чотири рази - 48 МП, ƒ/2,2, 13 мм. Тетропризматичне телефото тепер є в обох флагманських моделях (а не лише версії Max) - 12 МП, ƒ/2,8, 120 мм, оптичне 5× наближення. LiDAR також на своєму місці.

Також без нових "трюків" свіжі флагмани не залишилися. Серед таких можливостей можна відзначити запис відео у роздільній здатності 4К при 120 кадрах на секунду (Cinematic Video Capture) та покращене застосування колірних пресетів (Photographic Style), яке тепер смартфон може обробляти у режимі реального часу.





Фронтальна камера не зазнала суттєвих змін й про неї майже не згадували - 12 МП, ƒ/1,9, 23 мм, OIS.

Серед іншого Pro-версії iPhone отримали по чотири мікрофони кожен й мають змогу записувати просторове аудіо. До того ж голосові нотатки можуть записуватися одночасно з додатковим звуком, й потім розділяти їх між собою, що може допомогти музикантам.

Сканування відбитків пальців Apple продовжує ігнорувати, залишивши для швидкого розблокування Face ID (без покращень).

Акумулятори побільшали разом із корпусами. На жаль, компанія традиційно не зазначає їхньої ємності під час презентації, тож точні цифри ми отримаємо трошки пізніше. Однак в специфікаціях виробник акцентує на орієнтовному часі роботи. Так, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max можуть на чотири години довше за попередників програвати відео, а аудіо - на цілих 10 годин.

Початкова вартість iPhone 16 Pro в США залишилася на рівні $999, тоді як терабайтна опція коштуватиме $1 499. Так само й з iPhone 16 Pro Max, який вартуватиме від $1 199, однак у базовій комплектації пропонуватиме не 128, а 256 ГБ постійної пам'яті (як було з попередніми моделями), а його максимальна версія обійдеться у $1 599.

Передзамовлення в США стартує 13 вересня, а фактичні продажі почнуться з 20 вересня 2024 року. Рівень офіційних цін та наявності в Україні будуть відомі пізніше.