Компанія Prada купила модний дім Versace
11:30 04.12.2025 |
Італійська компанія Prada Group у вівторок повідомила про завершення угоди щодо придбання свого колишнього конкурента - модного дому Versace.
Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.
«Сьогодні Prada S.p.A. оголошує про успішне завершення угоди щодо придбання Versace у Capri Holdings після отримання всіх необхідних дозволів регулюючих органів», - йдеться у пресрелізі Prada Group.
Сума угоди оцінюється в 1,38 млрд доларів, хоча американська Capri Holdings у 2018 році придбала бренд Versace за 2 млрд доларів.
Як зазначається, посаду виконавчого директора Versace займатиме Лоренцо Бертеллі - директор з маркетингу Prada Group та син Міуччі Прада, теперішньої виконавчої директорки Prada та онуки Маріо Прада, який заснував компанію в Мілані 1913 року.
За словами Бертеллі, переговори про купівлю Versace тривали впродовж кількох років.
«Ми почали спілкуватися в період пандемії, переговори йшли ще до продажу Capri компанії Tapestry. Коли та угода зірвалася через антимонопольні проблеми, ми повернулися до обговорення та спробували прискорити процес», - сказав він.
За інформацією ЗМІ, для Prada купівля Versace стане черговим кроком на шляху до перетворення на одного з лідерів індустрії моди, здатного скласти конкуренцію французькому конгломерату LVMH, до якого входить безліч популярних люксових брендів.
