Компанія Prada купила модний дім Versace

Італійська компанія Prada Group у вівторок повідомила про завершення угоди щодо придбання свого колишнього конкурента - модного дому Versace.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

«Сьогодні Prada S.p.A. оголошує про успішне завершення угоди щодо придбання Versace у Capri Holdings після отримання всіх необхідних дозволів регулюючих органів», - йдеться у пресрелізі Prada Group.

Сума угоди оцінюється в 1,38 млрд доларів, хоча американська Capri Holdings у 2018 році придбала бренд Versace за 2 млрд доларів.

Як зазначається, посаду виконавчого директора Versace займатиме Лоренцо Бертеллі - директор з маркетингу Prada Group та син Міуччі Прада, теперішньої виконавчої директорки Prada та онуки Маріо Прада, який заснував компанію в Мілані 1913 року.

За словами Бертеллі, переговори про купівлю Versace тривали впродовж кількох років.

«Ми почали спілкуватися в період пандемії, переговори йшли ще до продажу Capri компанії Tapestry. Коли та угода зірвалася через антимонопольні проблеми, ми повернулися до обговорення та спробували прискорити процес», - сказав він.

За інформацією ЗМІ, для Prada купівля Versace стане черговим кроком на шляху до перетворення на одного з лідерів індустрії моди, здатного скласти конкуренцію французькому конгломерату LVMH, до якого входить безліч популярних люксових брендів.