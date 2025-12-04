Авторизация

Компанія Prada купила модний дім Versace

11:30 04.12.2025 |

Бізнес

Італійська компанія Prada Group у вівторок повідомила про завершення угоди щодо придбання свого колишнього конкурента - модного дому Versace.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

«Сьогодні Prada S.p.A. оголошує про успішне завершення угоди щодо придбання Versace у Capri Holdings після отримання всіх необхідних дозволів регулюючих органів», - йдеться у пресрелізі Prada Group.

Сума угоди оцінюється в 1,38 млрд доларів, хоча американська Capri Holdings у 2018 році придбала бренд Versace за 2 млрд доларів.

Як зазначається, посаду виконавчого директора Versace займатиме Лоренцо Бертеллі - директор з маркетингу Prada Group та син Міуччі Прада, теперішньої виконавчої директорки Prada та онуки Маріо Прада, який заснував компанію в Мілані 1913 року.

За словами Бертеллі, переговори про купівлю Versace тривали впродовж кількох років.

«Ми почали спілкуватися в період пандемії, переговори йшли ще до продажу Capri компанії Tapestry. Коли та угода зірвалася через антимонопольні проблеми, ми повернулися до обговорення та спробували прискорити процес», - сказав він.

За інформацією ЗМІ, для Prada купівля Versace стане черговим кроком на шляху до перетворення на одного з лідерів індустрії моди, здатного скласти конкуренцію французькому конгломерату LVMH, до якого входить безліч популярних люксових брендів.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2034
  0,1308
 0,31
EUR
 1
 49,2260
  0,0421
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,06 0,14 42,2100  0,06 0,14
EUR 49,2600  0,12 0,25 49,2850  0,13 0,26

