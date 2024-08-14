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У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
14:46 14.08.2024 |
Федеральна антимонопольна служба Росії запропонувала великим торговим мережам обмежити ціни та націнки на побутову техніку та електроніку.
Про це йдеться в повідомленні відомства, передає The Moscow Times.
У ФАС вважають, що такий захід допоможе запобігти можливому зростанню вартості товарів, підвищить їх доступність і позитивно вплине на ринок.
"Відомство також нагадує учасникам ринку про важливість дотримання принципів відповідального ціноутворення та недопущення необґрунтованого зростання цін", - сказано в повідомленні.
Наприкінці липня аналітики "Альфа-банку" попередили, що зростаючі проблеми з транскордонними платежами у російських компаній і, як наслідок, скорочення асортименту імпортних товарів можуть негативно вплинути на ринок споживчих товарів.
Протягом найближчих шести місяців року ціни на техніку можуть збільшитися на 15-20%. Найбільше зростання, за прогнозами, очікується на комп'ютери та смартфони, які в Росії майже не виробляються.
Аналітики вважають, що в 2025 році скорочення пропозиції техніки та електроніки в Росії зачіпатиме в основному середній ціновий сегмент. В результаті логістичних труднощів та інших факторів техніка дорожчатиме, а попит зміщуватиметься у бік дешевших товарів із мінімально необхідними характеристиками.
У вересні-жовтні в Росії можуть початися проблеми з наявністю практично всієї електроніки та побутової техніки, розповів засновник бренду побутової техніки Jacky's Гусейн Іманов.
"Компанії вже зараз стикаються з проблемами щодо оплати з третіми країнами, що матиме відкладений ефект", - пояснив він.
Зазначається, що західні санкції, введені проти Росії за розв'язання нею війни проти України, негативно впливають не тільки на імпорт, а й на російське виробництво.
У липні Рахункова палата РФ повідомила про численні випадки недосягнення цільових показників за проєктами, що реалізуються одержувачами субсидій на розвиток російської електроніки та радіоелектроніки, що фактично свідчить про провал державної програми розвитку вітчизняної електроніки.
Аудитори Рахункової палати РФ відзначили високу залежність російської електронної промисловості від зарубіжних компонентів та наявність значних обмежень у доступі до технологій.
У Стратегії розвитку мінерально-сировинної бази РФ до 2050 року також ідеться про те, що сировинна промисловість Росії, яка забезпечує 15% ВВП і майже половину надходжень до російського бюджету, майже повністю залежить від іноземних технологій.
Посилення американських санкцій, через які банки Туреччини практично перестали працювати з Росією, а китайські банки "розвертають" до 80% платежів, вже призвело до скорочення поставок товарів з-за кордону.
За даними Центробанку РФ, за перше півріччя в Росію ввезли імпорту на $137,9 млрд - на 9%, або $13,8 млрд, менше, ніж роком раніше. При цьому впали поставки зі всіх регіонів світу, звітувала раніше Федеральна митна служба: зі США та Європи - на 17%, з Азії - на 4%, з Африки - на 2,6%. Постачання з Туреччини, згідно з даними місцевої митниці, просіли на 28% за півроку.
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