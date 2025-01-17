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ЄС розширив розслідування проти Маскового Х
17:30 17.01.2025 |
Європейська комісія оголосила про розширення розслідування стосовно соцмережі X (Twitter) американського мільярдера Ілона Маска.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Єврокомісії від 17 січня.
У своєму запиті виконавчий орган ЄС просить X (Twitter) до 15 лютого 2025 року надати внутрішню документацію про рекомендаційні системи та будь-які останні зміни, внесені до них.
Також Єврокомісія вимагає, щоб соцмережа до кінця 2025 року зберігала внутрішні документи та інформацію щодо майбутніх змін у дизайні та функціонуванні алгоритмів рекомендацій.
Вона також направила запит на доступ до деяких комерційних даних X (Twitter), технічних інтерфейсів до її контенту, "які дозволяють безпосередньо встановлювати факти щодо модерації контенту та вірусності акаунтів", ідеться в повідомленні.
Нові заходи Єврокомісія оголосила в межах розслідування того, чи дотримується соцмережа Ілона Маска положень Акту про цифрові послуги ЄС.
Увага ЄС до платформи посилилася в останні місяці з огляду на те, що Маск, наближений до обраного президента США Дональда Трампа, почав підтримувати ультраправих європейських політиків.
У Єврокомісії раніше оголосили, що готові вживати заходів проти X (Twitter) і штрафувати соцмережу, якщо виявлять порушення.
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