Microsoft підвищує вартість Office 365 на 30-40% — вперше за 12 років (але додає штучний інтелект)

Microsoft підвищує ціну передплати на пакет Office 365 (Microsoft 365) з Word, Excel та іншими програмами, однак додає нові інструменти штучного інтелекту.

Сімейна передплата для шести осіб зросла на 30% і коштує $130 на рік, тоді як індивідуальні користувачі платитимуть на 43% більше - $100, за даними Bloomberg. Зазначається, що нові ціни діятимуть одразу для нових користувачів, а поточні сплачуватимуть більше вже під час поновлення.

Таким чином корпорація, здається, намагається виправдати витрати десятків мільярдів доларів на розробку штучного інтелекту. Інструменти з опціями аналізу документів, генерації тексту та зображень будуть включені автоматично у програми дорожчої передплати Microsoft 365.

Компанія зазначає, що для комплекту програм це перше підвищення за 12 років з моменту запуску Microsoft 365.

«Ці зміни додають трансформаційну силу штучного інтелекту в інструменти персональної продуктивності, якими мільйони людей користуються щодня», - написав у своєму блозі віцепрезидент Microsoft Браян Роньє.

Компанія також внесла «незліченні вдосконалення» в основні програми Office і представила такі послуги, як антивірусний захист і інструменти для редагування зображень та відео.

Раніше Microsoft тестувала підвищення цін в Австралії, Сінгапурі та інших ринках Південно-Східної Азії, і результати були суперечливими.

Нагадаємо, що Microsoft інвестувала близько $10 млрд в розробника GhatGPT OpenAI, чим забезпечила присутність технології у всіх своїх продуктах. У 2025 році корпорація планує вкласти близько $80 млрд у розробку центрів обробки даних для навчання власних моделей ШІ.