В підписці Microsoft 365 Personal та Family зʼявляться ШІ функції за додаткові $3 на місяць

Компанія Microsoft інтегрує функції штучного інтелекту Copilot у підписки Microsoft 365 Personal та Family, що супроводжується підвищенням цін, повідомляє The Verge. Вартість підписок у США зросте на $3 на місяць, із подібними коригуваннями в інших регіонах. Однак наявні користувачі можуть відмовитися від функцій штучного інтелекту та залишитися на поточній ціні.





Раніше користувачі Microsoft 365 мали окремо оплачувати підписку на Copilot Pro за $20 на місяць для доступу до функцій штучного інтелекту в таких програмах, як Word, Excel та PowerPoint. Тепер ці функції будуть доступні в стандартних планах Microsoft 365. Оновлення стало результатом кількамісячного тестування у вибраних регіонах, таких як Австралія, Нова Зеландія та частини Азії, і тепер поширюється на більшість ринків світу.

У Microsoft підкреслюють, що мета цього кроку - зробити інструменти штучного інтелекту доступнішими, зберігаючи при цьому Copilot Pro для користувачів, які потребують розширених можливостей і раннього доступу до нововведень.

Попри інтеграцію штучного інтелекту в стандартні плани, Microsoft збереже ціну $20 на місяць для Copilot Pro, яка включає необмежене використання функцій штучного інтелекту та пріоритетний доступ до оновлень.

Для тих, хто не зацікавлений в оновленнях зі штучним інтелектом, Microsoft впроваджує два нові плани: Personal Classic і Family Classic. Ці плани будуть доступні виключно для поточних користувачів під час циклу поновлення підписки та не включатимуть нових функцій штучного інтелекту. Проте користувачі цих планів продовжать отримувати оновлення безпеки та незначні покращення, але втратять доступ до майбутніх інновацій.

Microsoft також представила нову систему кредитів для ШІ, доступну для користувачів Microsoft 365. Їх можна використовувати для завдань, які потребують штучного інтелекту, таких як створення зображень у додатку Designer, а також у Paint, Photos та Notepad. Передплатники Copilot Pro отримають необмежені кредити відповідно до політики справедливого використання.

Крім того, компанія додає налаштування, які дозволять користувачам вимикати Copilot у програмах Office. Ця функція, спрямована на тих, кому заборонено використовувати ШІ через політику організацій, з'явиться спочатку у Word, а згодом - в Excel та PowerPoint.