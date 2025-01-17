Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею

Сьомий випробувальний політ найпотужнішої та найважчої в історії ракети Starship закінчився частковою невдачею, повідомила компанія-розробник SpaceX у четвер, 16 січня.

Ракета стартувала з космодрому у Бока-Чіка, штат Техас. Перший багаторазовий ступінь Super Heavy вивів корабель на орбіту, після чого повернувся на землю і приземлився на стартовому майданчику.

Верхній ступінь ракети відокремився в небі, на ньому увімкнулися всі двигуни, але надалі зв'язок з кораблем було втрачено, і він впав.

"Після відокремлення верхній ступінь Starship успішно запалив усі шість двигунів Raptor і здійснив підйом у космос. Перед завершенням спалювання телеметрія з транспортним засобом була втрачена приблизно після восьми з половиною хвилин польоту. За попередніми даними, в кормовій частині корабля виникла пожежа, яка призвела до швидкого позапланового руйнування", - повідомили в компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска. Там також зазначили, що вже розслідують причини катастрофи і готуються до восьмого запуску.

Як заявив Ілон Маск, попередні дані свідчать про те, що мав місце витік кисню чи палива в порожнині над протипожежною перегородкою двигуна корабля. "Вона була досить великою, щоб створити тиск, що перевищує пропускну спроможність вентиляційного отвору. Крім подвійної перевірки, що зрозуміло, на наявність витоків, ми додамо пожежогасіння до цього обсягу і, ймовірно, збільшимо площу вентиляційного отвору", - зазначив він. За словами Маска, восьмий запуск Starship відбудеться вже найближчого місяця.

Starship - найбільша ракета в історії

Starship - найбільша і найпотужніша ракета в історії. Як повідомляє SpaceX, корабель буде здатний доставляти людей і вантажі на навколоземну орбіту, Місяць та Марс.

Багаторазова система Starship складається з 70-метрового першого ступеня Super Heavy та 50-метрового космічного корабля Starship з додатковими двигунами.

Нагадаємо, що 16 січня надважка орбітальна ракета-носій New Glenn компанії Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса під час першого запуску вивела на земну орбіту тестове корисне навантаження - прототип платформи Blue Ring, що буде призначено для підтримки експлуатації космічних апаратів, що розробляються Blue Origin.