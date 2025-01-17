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Трамп відреагував на вердикт суду щодо TikTok
20:32 17.01.2025 |
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром ухвалить рішення щодо роботи медіаплатформи TikTok. Сьогодні Верховний суд залишив чинним закон, який вимагає заблокувати TikTok, якщо китайський ByteDance не продасть її американській компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соціальній мережі Truth Social і коментар для CNN.
Зокрема, Трамп заявив, що рішення Верховного суду було очікуваним, і всі мають його поважати.
"Моє рішення щодо TikTok буде ухвалено в не настільки віддаленому майбутньому, але мені потрібен час, щоб оцінити ситуацію. Залишайтеся з нами", - написав він.
У коментарі CNN наступний президент заявив, що в "кінцевому підсумку все залежить від мене". На запитання, чи вживе він заходів, щоб спробувати скасувати блокування, він заявив, що скоро визначиться з цим.
"Конгрес надав мені рішення, тож рішення прийматиму я", - додав Трамп.
Зазначимо, ідея заборони TikTok у США народилася під час першого президентства Трампа. Цей факт відображено і в рішенні Верховного суду.
"Президент Трамп визначив, що TikTok викликає особливу стурбованість, зазначивши, що платформа "автоматично збирає величезні масиви інформації у своїх користувачів" і може бути використана в інтересах китайського уряду", - зазначив суд.
Адміністрація президента Джо Байдена дала зрозуміти, що залишить Трампу контроль за дотриманням заборони TikTok. Платформу мають заборонити 19 січня, за день до його інавгурації.
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