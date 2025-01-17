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Boeing відновив випробування найновішого лайнера: 777X здійснив перший за пів року політ
12:10 17.01.2025 |
Один із найбільших у світі виробник авіаційної, космічної та воєнної техніки Boeing відновив випробування літака 777X, здійснивши перший політ після поломки ключової конструкції кріплення двигуна у серпні 2024 року. Про це пише Reuters.
Зазначається, що під час польоту на борту не було співробітників Федерального управління цивільної авіації США.
Літак 777X є наступником Boeing 777, одного з найбільш комерційно успішних далекомагістральних авіалайнерів.
Компанія планувала доставити перший 777X замовнику Qatar Airways у 2020 році, але постачання 777-9 перенесли на 2026 рік. Серед інших клієнтів Boeing 777X - Emirates, Lufthansa, Singapore Airlines і Cathay Pacific Airways.
Авіабудівник має 481 замовлення на літаки 777X, серед яких 170 від ОАЕ та 60 від Катару.
Випробувальний літак Boeing 777-9 здійснив у четвер зворотний політ з аеродрому Боїнг Філд у Сіетлі до Мозес-Лейк, штат Вашингтон.
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