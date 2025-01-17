Верховний суд США підтримав заборону TikTok 19 січня 2025 року

Верховний суд США визнав конституційним закон, що передбачає можливість заборони TikTok у країні, якщо його китайська материнська компанія ByteDance не погодиться на продаж, повідомляє The Verge.

"Без сумніву, для понад 170 мільйонів американців TikTok є унікальним і широким засобом самовираження, способом взаємодії та джерелом спільноти ... Однак Конгрес вирішив, що продаж компанії є необхідним для вирішення обґрунтованих побоювань щодо національної безпеки, пов'язаних із практиками збору даних TikTok і його стосунками з іноземним супротивником" - написав суд у постанові

Це рішення означає, що TikTok залишатиметься під загрозою заборони в США з 19 січня 2025 року, якщо президент Джо Байден не продовжить термін або якщо ByteDance не встигне продати компанію вчасно.

Адміністрація Байдена, ймовірно, вирішить відкласти виконання рішення і залишить це наступній адміністрації після вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа в понеділок 20 січня. Однак навіть таке зобов'язання може бути недостатнім для подолання ризиків, з якими можуть зіткнутися постачальники послуг, як-от Apple, Google та Oracle, якщо вони вирішать не виконувати закон і продовжать обслуговувати TikTok, коли заборона офіційно набуде чинності.

До речі, Трамп неодноразово заявляв, що намагатиметься врятувати додаток. Також нещодавно стала відомо, що TikTok буде головним спонсором вечірки на честь інавгурації нового президента США, яка відбудеться в неділю, 19 січня, коли має набути чинності закон, що забороняє соціальну мережу.