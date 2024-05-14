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АНАЛІТИКА

Повний скан 1 мм³ людського мозку за допомогою ШІ зайняв 1,4 ПБ - дослідники просканувати 57 тис. клітин та 150 млн синапсів

14:00 14.05.2024 |

Новини IT

Повний скан 1 мм&#179; людського мозку за допомогою ШІ зайняв 1,4 ПБ - дослідники просканувати 57 тис. клітин та 150 млн синапсів

 

Дані повного сканування 1 кубічного мм людського мозку зайняв 1,4 петабайта пам'яті лише для збереження зображень зразка. Глибоке занурення у нейронне картографування зробили дослідники з Гарварду та експерти зі штучного інтелекту Google. Розширення цього експерименту на весь мозок зайняло б 1,6 зетабайта, потрібні для цього накопичувачі коштували б $50 млрд, а датацентр зайняв би 57 га.

Щоб отримати зображення людського мозку, дослідникам потрібно було використати технологію машинного навчання Google, яка дозволила заощадити роки роботи. Спочатку вчені розрізали зразок на 5000 пластин, товщина яких на порядок менше людського волосся. Електронним мікроскопом були зроблені зображення кожного зрізу, які були рекомбіновані, щоб вирахувати близько 57 000 клітин та 150 млн синапсів. Для рекомбінації цих зображень і точного відображення волокон та клітин довелося використати технологію обробки зображень Google AI.

Створені зображення розкрили багато таємниць про мозок. Деякі клітинні кластери росли як дзеркальні відображення один одного, один нейрон мав понад 5000 з'єднань з іншими, а деякі аксони з невідомих причин щільно згорнулися у форму кульок. Ці та інші відкриття, зроблені в ході досліджень, надзвичайно схвилювали вчених.

«Ми знайшли багато речей у цьому наборі даних, яких немає в підручниках. Ми не розуміємо цих речей, але я можу вам сказати, це означає [прірву], що між тим, що ми вже знаємо і тим, що нам потрібно знати», - Джефф Ліхтман, професор Гарвардського університету.

Людський мозок - неймовірно щільний та дуже та дуже складний, його повне картографування подібними методами було б неймовірно дорогим, зайняло б безліч часу та навряд чи є здійсненим. Те, що картографування зроблено, не означає, що вчені знатимуть, що робити з картами, оскільки лише мільйонна частина мозку, прикує увагу вчених на багато років. Дослідження опубліковане у журналі Science.
За матеріалами: ITC.ua
 

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