Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X

09:45 10.04.2024 |

Новини IT

 

Чат-бот зі штучним інтелектом Grok, доступний платним підписникам соціальної мережі X, згенерував чергову фальшиву новину на основі жартів користувачів. Цього разу неправдива інформація стосувалася дивної поведінки Сонця під час затемнення в Північній Америці.

Так Grok опублікував новину, що громадськість "занепокоєна відсутністю офіційних заяв чи пояснень від наукової влади з приводу поточного стану Сонця". Однак це не відповідає дійсності, адже вчені добре розуміють природу сонячних затемнень.

Поява цього повідомлення Grok, мабуть, була викликана жартами користувачів X про те, що вони дивуються, куди поділося сонце. Чат-бот, схоже, сприйняв пости як привід для створення фальшивої новини, що викликає занепокоєння.

Grok, який засновник компанії-розробника xAI Ілон Маск (Elon Musk) назвав "анти-неспальним ШІ" (anti-woke AI), неодноразово поширював недостовірну інформацію, засновану на повідомленнях користувачів соціальної мережі. Раніше він згенерував неправдиві заголовки, нібито Іран атакує Ізраїль, чого насправді не було.

Експерти зазначають, що подібні помилки Grok свідчать, що технологія генеративного ШІ ще далека від людського рівня розуміння і міркувань. Незважаючи на вміння чат-ботів писати правдоподібний текст, вони не мають здатності до складних логічних висновків та зіставлення фактів.

Тривале поширення Grok фальшивих новин ставить під сумнів заяви прихильників ШІ про близькість досягнення технологією людського інтелекту. Експерти вказують, що поки що AI-системи демонструють лише вдосконалену версію автозаповнення, без справжнього розуміння реальності.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Twitter
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,0232
  0,0287
 0,07
EUR
 1
 42,3616
  0,0097
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8346  0,01 0,02 39,3692  0,02 0,06
EUR 42,1904  0,05 0,11 42,9323  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0350  0,03 0,06 39,0550  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес