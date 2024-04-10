Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X

Чат-бот зі штучним інтелектом Grok, доступний платним підписникам соціальної мережі X, згенерував чергову фальшиву новину на основі жартів користувачів. Цього разу неправдива інформація стосувалася дивної поведінки Сонця під час затемнення в Північній Америці.

Так Grok опублікував новину, що громадськість "занепокоєна відсутністю офіційних заяв чи пояснень від наукової влади з приводу поточного стану Сонця". Однак це не відповідає дійсності, адже вчені добре розуміють природу сонячних затемнень.

Поява цього повідомлення Grok, мабуть, була викликана жартами користувачів X про те, що вони дивуються, куди поділося сонце. Чат-бот, схоже, сприйняв пости як привід для створення фальшивої новини, що викликає занепокоєння.

Grok, який засновник компанії-розробника xAI Ілон Маск (Elon Musk) назвав "анти-неспальним ШІ" (anti-woke AI), неодноразово поширював недостовірну інформацію, засновану на повідомленнях користувачів соціальної мережі. Раніше він згенерував неправдиві заголовки, нібито Іран атакує Ізраїль, чого насправді не було.

Експерти зазначають, що подібні помилки Grok свідчать, що технологія генеративного ШІ ще далека від людського рівня розуміння і міркувань. Незважаючи на вміння чат-ботів писати правдоподібний текст, вони не мають здатності до складних логічних висновків та зіставлення фактів.

Тривале поширення Grok фальшивих новин ставить під сумнів заяви прихильників ШІ про близькість досягнення технологією людського інтелекту. Експерти вказують, що поки що AI-системи демонструють лише вдосконалену версію автозаповнення, без справжнього розуміння реальності.