Фінансові новини
- |
- 10.04.24
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
09:45 10.04.2024 |
Чат-бот зі штучним інтелектом Grok, доступний платним підписникам соціальної мережі X, згенерував чергову фальшиву новину на основі жартів користувачів. Цього разу неправдива інформація стосувалася дивної поведінки Сонця під час затемнення в Північній Америці.
Так Grok опублікував новину, що громадськість "занепокоєна відсутністю офіційних заяв чи пояснень від наукової влади з приводу поточного стану Сонця". Однак це не відповідає дійсності, адже вчені добре розуміють природу сонячних затемнень.
Поява цього повідомлення Grok, мабуть, була викликана жартами користувачів X про те, що вони дивуються, куди поділося сонце. Чат-бот, схоже, сприйняв пости як привід для створення фальшивої новини, що викликає занепокоєння.
Grok, який засновник компанії-розробника xAI Ілон Маск (Elon Musk) назвав "анти-неспальним ШІ" (anti-woke AI), неодноразово поширював недостовірну інформацію, засновану на повідомленнях користувачів соціальної мережі. Раніше він згенерував неправдиві заголовки, нібито Іран атакує Ізраїль, чого насправді не було.
Експерти зазначають, що подібні помилки Grok свідчать, що технологія генеративного ШІ ще далека від людського рівня розуміння і міркувань. Незважаючи на вміння чат-ботів писати правдоподібний текст, вони не мають здатності до складних логічних висновків та зіставлення фактів.
Тривале поширення Grok фальшивих новин ставить під сумнів заяви прихильників ШІ про близькість досягнення технологією людського інтелекту. Експерти вказують, що поки що AI-системи демонструють лише вдосконалену версію автозаповнення, без справжнього розуміння реальності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку
|Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку
|Суд ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Фрідмана та Авена
|США оголосили про екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Nissan представив новий кросовер Kicks
|США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN
|Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
|Kia представила новий седан K4
|Творець ChatGPT Сем Альтман став мільярдером — але не завдяки OpenAI
|Apple погодилася виконати умови антимонопольного регулятора ЄС
Бізнес
|Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ
|Загуглити номер: у застосунку Google Phone тестується нова функція - пошук невідомого номера
|Samsung повертається на вершину світового ринку з продажу смартфонів
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману
|Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі
|Google може зробити пошук платним — преміальні варіанти використовуватимуть ШІ