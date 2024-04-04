Фінансові новини
- |
- 04.04.24
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок
17:31 04.04.2024 |
Квантові комп'ютери могли б зробити реальними наукові розрахунки, на які звичайним машинам знадобилися мільйони років. Водночас фундаментальна одиниця квантових комп'ютерів - так званий «кубіт» - хоч і швидка, але дуже вибаглива.
Кубіти легко порушити, що робить їх схильними до помилок: приблизно 1 з 1000 кубітів виходить з ладу, проти 1 з 1 мільярда бітів у звичайних комп'ютерах. Щоб розв'язати цю проблему, квантові дослідники часто створюють більше фізичних кубітів, ніж потрібно, і використовують методи виправлення помилок.
Microsoft і Quantinuum заявили, що зробили прорив у цій галузі. Як пише Reuters, Microsoft створила і застосувала власний алгоритм виправлення помилок до фізичних кубітів Quantinuum, утворивши 4 надійних кубіти із загалом 30 фізичних кубітів. Виконавчий віцепрезидент Microsoft зі стратегічних місій і технологій Джейсон Зандер заявив, що це найкраще співвідношення надійних кубітів з квантового чипа, яке коли-небудь було продемонстровано:
«Ми провели понад 14 000 окремих експериментів без жодної помилки. Це у 800 разів краще, ніж будь-що раніше зафіксоване».
Microsoft заявила, що планує випустити цю технологію для своїх клієнтів хмарних обчислень у найближчі місяці.
Дослідники Quantinuum, як і решта її конкурентів, часто називають цифру у 100 надійних кубітів, як необхідну для «перемоги» над звичайним суперкомп'ютером. Але ані Microsoft, ані Quantinuum не уточнили, скільки часу знадобиться аби досягти цієї мети.
«Наразі ми пришвидшились щонайменше на два роки, якщо не більше», - заявив директор із продуктів Quantinuum Ільяс Хан.
Тим часом конкурентна QuEra заявила, що вже у 2024 році запустить для продажу перший у світі відмовостійкий квантовий комп'ютер, а за два роки - 10 000-кубітний.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів
|Україна уклала безпекову угоду з Фінляндією
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок
|Попит на нові вантажівки в Україні за рік зріс на третину
|BMW показала майбутнє кросоверів – Vision Neue Klasse X
|Mercedes представив оновлений G-Class
|Середня зарплата новачків в IT складає $600 — статистика
|Ексклюзивів буде менше: новий керівник PlayStation вступив на посаду і реалізовуватиме нову бізнес-стратегію компанії
|США і Британія підписали першу у світі двосторонню угоду з безпеки у сфері технологій штучного інтелекту
Бізнес
|ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації
|Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона не працює
|OpenAI оголосила про нову технологію клонування голосу з 15-секундного аудіо
|Ілон Маск представив оновленого ШІ Grok-1.5
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів