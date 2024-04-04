Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок

17:31 04.04.2024 |

Новини IT

 

Квантові комп'ютери могли б зробити реальними наукові розрахунки, на які звичайним машинам знадобилися мільйони років. Водночас фундаментальна одиниця квантових комп'ютерів - так званий «кубіт» - хоч і швидка, але дуже вибаглива.

Кубіти легко порушити, що робить їх схильними до помилок: приблизно 1 з 1000 кубітів виходить з ладу, проти 1 з 1 мільярда бітів у звичайних комп'ютерах. Щоб розв'язати цю проблему, квантові дослідники часто створюють більше фізичних кубітів, ніж потрібно, і використовують методи виправлення помилок.

Microsoft і Quantinuum заявили, що зробили прорив у цій галузі. Як пише Reuters, Microsoft створила і застосувала власний алгоритм виправлення помилок до фізичних кубітів Quantinuum, утворивши 4 надійних кубіти із загалом 30 фізичних кубітів. Виконавчий віцепрезидент Microsoft зі стратегічних місій і технологій Джейсон Зандер заявив, що це найкраще співвідношення надійних кубітів з квантового чипа, яке коли-небудь було продемонстровано:

«Ми провели понад 14 000 окремих експериментів без жодної помилки. Це у 800 разів краще, ніж будь-що раніше зафіксоване».

Microsoft заявила, що планує випустити цю технологію для своїх клієнтів хмарних обчислень у найближчі місяці.

Дослідники Quantinuum, як і решта її конкурентів, часто називають цифру у 100 надійних кубітів, як необхідну для «перемоги» над звичайним суперкомп'ютером. Але ані Microsoft, ані Quantinuum не уточнили, скільки часу знадобиться аби досягти цієї мети.

«Наразі ми пришвидшились щонайменше на два роки, якщо не більше», - заявив директор із продуктів Quantinuum Ільяс Хан.

Тим часом конкурентна QuEra заявила, що вже у 2024 році запустить для продажу перший у світі відмовостійкий квантовий комп'ютер, а за два роки - 10 000-кубітний.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,0201
  0,1752
 0,45
EUR
 1
 42,3485
  0,0842
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9958  0,06 0,16 39,5113  0,08 0,20
EUR 42,2250  0,06 0,15 42,9842  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0000  0,16 0,40 39,0200  0,23 0,59
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес