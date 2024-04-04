Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок

Квантові комп'ютери могли б зробити реальними наукові розрахунки, на які звичайним машинам знадобилися мільйони років. Водночас фундаментальна одиниця квантових комп'ютерів - так званий «кубіт» - хоч і швидка, але дуже вибаглива.

Кубіти легко порушити, що робить їх схильними до помилок: приблизно 1 з 1000 кубітів виходить з ладу, проти 1 з 1 мільярда бітів у звичайних комп'ютерах. Щоб розв'язати цю проблему, квантові дослідники часто створюють більше фізичних кубітів, ніж потрібно, і використовують методи виправлення помилок.

Microsoft і Quantinuum заявили, що зробили прорив у цій галузі. Як пише Reuters, Microsoft створила і застосувала власний алгоритм виправлення помилок до фізичних кубітів Quantinuum, утворивши 4 надійних кубіти із загалом 30 фізичних кубітів. Виконавчий віцепрезидент Microsoft зі стратегічних місій і технологій Джейсон Зандер заявив, що це найкраще співвідношення надійних кубітів з квантового чипа, яке коли-небудь було продемонстровано:

«Ми провели понад 14 000 окремих експериментів без жодної помилки. Це у 800 разів краще, ніж будь-що раніше зафіксоване».

Microsoft заявила, що планує випустити цю технологію для своїх клієнтів хмарних обчислень у найближчі місяці.

Дослідники Quantinuum, як і решта її конкурентів, часто називають цифру у 100 надійних кубітів, як необхідну для «перемоги» над звичайним суперкомп'ютером. Але ані Microsoft, ані Quantinuum не уточнили, скільки часу знадобиться аби досягти цієї мети.

«Наразі ми пришвидшились щонайменше на два роки, якщо не більше», - заявив директор із продуктів Quantinuum Ільяс Хан.

Тим часом конкурентна QuEra заявила, що вже у 2024 році запустить для продажу перший у світі відмовостійкий квантовий комп'ютер, а за два роки - 10 000-кубітний.