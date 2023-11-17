YouTube тестує ШІ-інструмент, який клонуватиме відомих співаків — з їхнього дозволу

На платформі можна створити короткі 30-секундні треки у стилі відомих артистів, які дали згоду на співпрацю з YouTube (таких поки 9).

YouTube анонсував десяток нових генеративних функцій і деякі вже запущені в тестовому режимі - як-от інструмент Dream Track, який дозволяє створювати треки у стилі відомих виконавців.

Нині на співпрацю з YouTube погодились Алек Бенджамін, Чарлі Пут, Чарлі XCX, Демі Ловато, Джон Ледженд, Papoose, Sia, T-Pain і Трой Сіван. Програма може згенерувати текст, голос чи мінусовку в їхньому стилі, але розмір готового трека поки не перевищує 30 секунд.

Ось як це працює на прикладі:





Нині YouTube намагається зорієнтуватися в нових нормах і правилах авторського права щодо музики, створеної штучним інтелектом, а також захистити свої відносини з великими музичними лейблами. Проблема різко загострилася після появи вірусної пісні із синтезованими голосами Drake та The Weekend - ШІ-трек зрештою видалили, а YouTube оголосив про угоду з Universal Music.

Ідея полягає в тому, щоб ці треки використовувалися з сервісом YouTube Shorts у стилі TikTok. У вересні YouTube також анонсував нову функцію штучного інтелекту під назвою Dream Screen, яка може генерувати відео та фотографії для фону.

Крім Dream Track, YouTube також продемонстрував інші музичні інструменти штучного інтелекту, які дозволяють створювати музичні треки - без гри на традиційному інструменті, а за допомогою текстового запиту чи наспівування (навіть бітбокс з легкістю перетворюється на барабани).





Нові інструменти штучного інтелекту працюють на основі моделі для створення музики під назвою Lyria від DeepMind. У супровідному дописі в блозі дочірня компанія Google повідомляє, що треки, створені за допомогою Lyria, матимуть водяний знак SynthID.

Нові інструменти оприлюднені лише через кілька днів після того, як YouTube оновив правила щодо використання ШІ на платформі - студії зможуть видаляти контент, який імітує голоси чи музику артистів, а автори тим часом будуть зобов'язані позначати контент, для створення якого використовувались генеративні технології.