Науковці разом з Honda розробили сенсор, схожий на людську шкіру - це дозволить вдосконалити людиноподібних роботів

Інженери Університету Британської Колумбії (UBC) у співпраці з дослідницьким інститутом Honda розробили передовий м'який сенсор, який відкриває нові перспективи в робототехніці та протезуванні. Цей сенсор може бути прикладений до поверхні протезу або роботичної кінцівки, надаючи їм властивість відчувати дотик і виконувати завдання, які раніше були надзвичайно складними для машин, наприклад, підйом м'якого фрукту. Крім того, сенсор має м'яку текстуру, яка надає йому схожість на людську шкіру, забезпечуючи більш безпечну та природну взаємодію з людьми.

Автор дослідження - доктор Мірза Сакіб Сарвар (Dr. Mirza Saquib Sarwar) розповідає про можливості сенсора: "Наш датчик може сприймати кілька типів сил, дозволяючи протезовій або роботизованій руці спритно й точно реагувати на тактильні подразники. Наприклад, рука може утримувати крихкі предмети, такі як яйце чи склянку води, не розчавлюючи та не впускаючи їх".

Основою цього сенсора є силіконова гума, матеріал, який часто використовується для створення спеціальних ефектів на шкірі в кіноіндустрії. Унікальний дизайн сенсора надає йому можливість згинатися та морщитися, аналогічно до людської шкіри. Сенсор використовує слабкі електричні поля для виявлення об'єктів, навіть на відстані, що дозволяє роботам безпечно взаємодіяти з людьми.

Дослідники стверджують, що технологія виготовлення цього сенсора є простою і масштабованою, що дозволяє легко застосовувати її для великих поверхонь і виробництва великої кількості екземплярів.

"Наш датчик використовує слабкі електричні поля, щоб відчувати об'єкти навіть на відстані, подібно до сенсорних екранів. Але на відміну від сенсорних екранів, цей датчик гнучкий і може виявляти сили, що діють на його поверхню та вздовж неї. Ця унікальна комбінація є ключовою для впровадження технології для роботи, які контактують з людьми", - пояснює доктор Джон Медден (Dr. John Madden), старший автор дослідження та професор електротехніки та комп'ютерної інженерії.

Команда UBC розробила нову технологію у співпраці з Frontier Robotics, науково-дослідним інститутом Honda. Компанія Honda впроваджує інновації в гуманоїдну робототехніку з 1980-х років і розробила відомого робота ASIMO, пристрої для допомоги при ходьбі та нового робота Honda Avatar, що є роботизованими руками з кількома пальцями, створений для виконання роботи людей.

"Людська шкіра має у сто разів більше точок чутливості на кінчику пальця, ніж наша технологія, що полегшує запалювання сірника чи шиття. Оскільки датчики продовжують розвиватися, стаючи все більш схожими на шкіру, а також можуть визначати температуру та навіть пошкодження, роботам потрібно розумніше розуміти, на які датчики звертати увагу та як реагувати. Розвиток датчиків і штучного інтелекту має йти пліч-о-пліч", - зазначив доктор Медден.

Розвиток сенсорів та штучного інтелекту сприяє зростанню можливостей машин і надає їм більше "життєвості". Це відкриває нові можливості для співпраці між людьми і роботами. Це важливо для того, щоб роботи могли бути більш розумними у виборі, які сенсори використовувати і як реагувати на різні ситуації.