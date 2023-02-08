Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT

Microsoft використає штучний інтелект для нового способу перегляду вебсторінок, а в чаті пошуковика Bing, як і в ChatGPT, користувачі зможуть отримувати реалістичні відповіді на будь-які запитання.

"Це новий день у пошуку", - сказав генеральний директор Microsoft Сатья Наделла під час анонсу продуктів.

Він додав, що парадигма вебпошуку не змінювалась протягом десятиліть і саме штучний інтелект, зможе вивести її на новий рівень, надаючи інформацію значно швидше.

"Перегони починаються сьогодні. І ми будемо рухатися, рухатися дуже швидко", - сказав Наделла.

Під час демонстрації компанія презентувала "новий Bing" - пошуковик, що працює в різних конфігураціях: один режим показує традиційні результати пошуку поруч з анотаціями штучного інтелекту , інший - дозволяє користувачам спілкуватися безпосередньо з чатботом Bing , ставлячи йому запитання у звичайному інтерфейсі чату.

Microsoft поділилася прикладами пошукових запитів і результатів: пошук рецептів, порад для подорожей, купівля меблів в Ikea. В одній з демонстрацій Bing попросили "створити маршрут для 5-денної поїздки до Мексики". Чатбот самостійно описав приблизний маршрут, посилаючись на джерела - аби користувачі мали змогу отримати додаткову чи перевірити наявну інформацію.

Приклад взаємодії, у якому Bing пропонує допомогу у плануванні маршруту подорожі. Зображення: Microsoft

ШІ-функції створені на базі оновленої версії GPT 3.5 - мовної моделі, яка забезпечила роботу ChatGPT від OpenAI. Microsoft назвала цю версію "моделлю Prometheus", стверджуючи, що вона значно потужніша за GPT 3.5: краще відповідає на пошукові запити, надає більш актуальну інформацію та відповіді з посиланнями.

Новий Bing має запрацювати вже сьогодні - користувачі зможуть ввести обмежену кількість запитів, а також зареєструватися для отримання повноцінного доступу в майбутньому.

Нова функція "чату" в Edge дозволить користувачам задавати чатботу запитання про документ, який вони переглядають. Зображення: Microsoft

Дві нові ШІ-функції додадуть і в браузер Edge - вони будуть вбудовані в бічну панель браузера:

* Функція "чат" дозволить користувачам узагальнити вміст сторінки чи документи й поставити запитання щодо їхнього вмісту.

* Функція "написання" допоможе згенерувати будь-який текст: від електронних листів до публікацій у соціальних мережах - на основі кількох базових підказок.





Microsoft на хвилі стрімкої популярності ChatGPT розпочала бурхливу діяльність: інвестувала в компанію-творця чатбота OpenAI $10 мільярдів, а сам ChatGPT планує інтегрувати не лише з пошуковиком і браузером, а й у власні пропозиції офісного програмного забезпечення.

