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Пенсійний фонд Швеції продав усі акції Tesla і додав компанію до «чорного списку»
23:30 13.06.2025 |
Найбільший національний пенсійний фонд Швеції AP7 повідомив, що додав компанію Tesla Ілона Маска до "чорного списку" і продав усі акції американського виробника електромобілів. Про це пише Reuters.
"AP7 вирішив внести Tesla до "чорного списку" через підтверджені порушення трудових прав у Сполучених Штатах", - зазначається у заяві Шведського пенсійного фонду.
У фонді додали, що впродовж кількох років вели діалог із компанією та подавали акціонерні пропозиції спільно з іншими інвесторами. Але Tesla не вжила достатніх заходів, щоб виправити ситуацію.
За словами представника AP7, акції Tesla було продано наприкінці травня, і на той момент їхня вартість становила близько 13 млрд шведських крон (приблизно $1,36 млрд).
Частка акцій Tesla становила близько 1% інвестиційного портфеля фонду AP7.
Загальні активи фонду на кінець травня становили 1 181 млрд крон (понад $123 млрд).
Минулого року найбільший пенсійний фонд Європи ABP з Нідерландів продав усі свої акції Tesla вартістю 571 млн євро ($585 млн).
Частково причиною стала незгода з компенсаційним пакетом Ілона Маска як CEO компанії.
За даними нідерландської газети Het Financieele Dagblad, одним із факторів були також погані умови праці в Tesla.
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