Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд Швеції продав усі акції Tesla і додав компанію до «чорного списку»

 

Найбільший національний пенсійний фонд Швеції AP7 повідомив, що додав компанію Tesla Ілона Маска до "чорного списку" і продав усі акції американського виробника електромобілів. Про це пише Reuters.

"AP7 вирішив внести Tesla до "чорного списку" через підтверджені порушення трудових прав у Сполучених Штатах", - зазначається у заяві Шведського пенсійного фонду.

У фонді додали, що впродовж кількох років вели діалог із компанією та подавали акціонерні пропозиції спільно з іншими інвесторами. Але Tesla не вжила достатніх заходів, щоб виправити ситуацію.

За словами представника AP7, акції Tesla було продано наприкінці травня, і на той момент їхня вартість становила близько 13 млрд шведських крон (приблизно $1,36 млрд).

Частка акцій Tesla становила близько 1% інвестиційного портфеля фонду AP7.

Загальні активи фонду на кінець травня становили 1 181 млрд крон (понад $123 млрд).

Минулого року найбільший пенсійний фонд Європи ABP з Нідерландів продав усі свої акції Tesla вартістю 571 млн євро ($585 млн).

Частково причиною стала незгода з компенсаційним пакетом Ілона Маска як CEO компанії.

За даними нідерландської газети Het Financieele Dagblad, одним із факторів були також погані умови праці в Tesla.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Швеція, Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4466
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 47,6926
  0,3899
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0350  0,11 0,27 41,6443  0,09 0,23
EUR 47,4500  0,09 0,19 48,2786  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,07 0,17 41,4600  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес