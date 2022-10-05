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Нобелівську премію з хімії присудили трьом вченим за розвиток клік-хімії
15:54 05.10.2022 |
Нобелівський комітет у Стокгольмі назвав імена лауреатів премії з хімії 2022 року - ними стали вчені із США Каролін Бертоцці та Баррі Шарплесс, а також данець Мортен Мелдал. Премію присуджено за розвиток методів клік-хімії.
"Нобелівська премія з хімії 2022 року присвячена спрощенню складних процесів. Баррі Шарплесс і Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії - клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки з'єднуються швидко і ефективно. Каролін Бертоцці вивела клік-хімію на новий рівень", - йдеться у пресрелізі комітету.
Баррі Шарплесс отримав премію вдруге - у 2001 році він розділив її з Редзі Ноєрі та Вільямом Ноулзом; нагороду вченим тоді присудили за дослідження у галузі фармацевтичної промисловості.
Микола Воронін, кореспондент з питань науки:
"Клік-хімією" називають розділ науки, що займається вивченням способів з'єднання розрізнених молекул в єдине ціле (з різними цілями). Їх як би "пристібають" одну до одної, як ми робимо, коли пристібаємося ременями безпеки в літаку.
У ременя, втім, є пряжка - а отже, молекулам, які з'єднуються, також необхідні якісь зовнішні елементи, які могли б взаємодіяти один з одним, утворюючи міцний, стабільний хімічний зв'язок.
На нинішньому етапі розвитку технологій завдання може здатися досить тривіальним, проте тут є ще одна важлива умова. Зв'язок цей повинен бути абсолютно "нейтральним", тобто не впливати на хімічні властивості сполуки, яка вийшла. А ось це вже набагато складніше.
Новим нобелівським лауреатам вдалося її вирішити за допомогою вуглецево-азотного зв'язку. На одну із сполучуваних молекул "навішують" ланцюжок з трьох атомів азоту (азид), що йдуть один за одним, на іншу - два атоми вуглецю (алкін).
У присутності каталізатора (іонів міді) дві частини нашої пряжки зчіплюються в стабільне кільце триазолу, що міцно утримує обидві частини, з яких зібраний наш хімічний конструктор.
Нобелівські премії з хімії
З 1901 року Нобелівська премія з хімії присуджувалася 113 разів. Вона не присуджувалась вісім разів: у 1916-19, 1924, 1933, 1940-42 роках, коли Нобелівський комітет не вважав представлені номінантами роботи гідними нагороди.
65 премій дісталися одній людині, по 25 були поділені між двома та трьома номінантами.
Зі 187 осіб, удостоєних Нобелівської премії з хімії, семеро жінок. Дві з них, Марія Кюрі та Дороті Кроуфут Ходжкін, здобули премії одноосібно, без співавторів.
Марія Кюрі також отримала Нобелівську премію з фізики у 1903 році, а її дочка Ірен у 1935 році розділила нагороду з чоловіком Фредеріком Жоліо, який у 35 років став наймолодшим лауреатом премії з хімії.
Найстарший лауреат Нобелівської премії у всіх дисциплінах - Джон Б. Гуденаф, він отримав премію з хімії у 2019 році у віці 97 років.
Адольф Гітлер заборонив трьом німецьким лауреатам Нобелівської премії отримувати її - Ріхард Кун у 1938 році і Адольф Бутенандт у 1939 році стали лауреатами премії з хімії, а Герхард Домагк був удостоєний Нобелівської премії з фізіології та медицини. Всі вони змогли пізніше отримати Нобелівський диплом та медаль, але не гроші.
Розмір Нобелівської премії 2022 року становить 10 млн шведських крон (приблизно 900 тис. доларів).
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