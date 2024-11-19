Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Tesla представила нові зарядні станції Supercharger V4

15:55 19.11.2024 |

Транспорт

 

Tesla представила зарядні станції Supercharger V4 Cabinet, які здатні видавати до 500 кВт для електромобілів і 1,2 МВт для електровантажівок Semi. Зараз компанія ще отримує дозвіл, а перші відкриття зарядних станцій очікуються у 2025 році.

Нові станції Tesla підтримуватимуть архітектури транспортних засобів з напругою 400В-1000В, включаючи на 30% швидшу зарядку для Cybertruck. Автомобілі S3XY продовжать мати швидкість зарядки 250 кВт, яка за 15 хвилин дасть приблизно 320 кілометрів пробігу.


Ще однією перевагою V4 над попередніми моделями V3 є те, що нові зарядні станції дадуть можливість заживити 8 зарядних постів, вдвічі більше за V3. Таке покращення серед іншого дозволить зменшити складність зарядних станцій та швидше їх розповсюджувати.

Крім того, сучасна силова електроніка Tesla, яку розробляли з акцентом на максимальну надійність, отримала триразове підвищення щільності потужності. Це дозволяє забезпечувати більшу пропускну здатність із меншими витратами енергії.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3310
  0,0405
 0,10
EUR
 1
 43,6910
  0,0565
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,03 0,07 41,6792  0,01 0,03
EUR 43,5120  0,10 0,24 44,2428  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,02 0,04 41,3750  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес