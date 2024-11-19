FTC готується розслідувати діяльність Microsoft у сфері хмарних технологій

Федеральна торгова комісія США (FTC) планує розпочати розслідування діяльності Microsoft у галузі хмарного програмного забезпечення через імовірні антиконкурентні практики. Про це повідомляє видання Financial Times.

Компанія начебто створює перешкоди для користувачів, які хочуть перейти від їхнього хмарного сервісу Azure до конкурентів. І нібито робить свої продукти Office 365 несумісними з конкурентними хмарними платформами.

Microsoft має близько 20% світового ринку хмарних послуг, друге місце після Amazon з 31%.

Згідно з інформацією, отриманою від джерела, знайомого з планами FTC, комісія готується вимагати у Microsoft документи й інші записи, необхідні для розслідування.

Вікторія Грем, представниця FTC, відмовилася коментувати ситуацію. Також Microsoft поки не надала офіційної відповіді на запит.

Агресивна політика FTC щодо Big Tech

Як пише The Washington Post, це розслідування є частиною активної антимонопольної політики адміністрації президента Джо Байдена, яка прагне залишити спадок жорсткого регулювання наприкінці свого терміну. Політика обраного президента Дональда Трампа у сфері антимонопольного регулювання наразі залишається невизначеною. Однак є припущення, що його адміністрація також чинитиме тиск на великі технологічні компанії.

Голова FTC Ліна Хан запровадила жорсткіший підхід до інноваційних технологій, таких як хмарні сервіси та штучний інтелект.

Однак експерти прогнозують, що Трамп замінить Хан на іншого керівника. Її дії викликали невдоволення інвесторів і технологічних лідерів. Перед виборами Ілон Маск, один із головних прихильників Трампа, написав у X (раніше Twitter), що Хан "скоро буде звільнена".

Роль Microsoft у розслідуваннях

FTC уже розглядає можливі порушення антимонопольного законодавства з боку Microsoft, Google та Amazon через їхні інвестиції в AI-компанії OpenAI та Anthropic. Протягом останніх двох років Microsoft уникала значного тиску, який відчули інші технологічні гіганти. Однак на початку 2000-х компанія була об'єктом знакового антимонопольного розслідування, яке, як вважається, відкрило дорогу для зростання таких компаній, як Google.

Сьогодні Microsoft - третя найбільша компанія у світі за ринковою вартістю після Nvidia та Apple. Її хмарний бізнес охоплює робочі програми, такі як Word і PowerPoint, інструменти для комунікації, зокрема Teams і Outlook, а також сервіси штучного інтелекту, розроблені на базі інвестицій Microsoft в OpenAI.

Європейська комісія також вважає, що Microsoft порушує антимонопольне законодавство, прив'язуючи Teams до своїх пакетів Office 365 і Microsoft 365 для бізнесу. Microsoft відреагувала на це, заявивши, що вони цінують додаткову ясність, надану їм, і будуть працювати над рішеннями для розв'язання проблем, указаних комісією.