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У Росії атакували ще один арсенал та завод з виробництва дронів, – РНБО
10:59 20.11.2024 |
У Бєлгородській області було атаковане промислове підприємствощо, що виробляє дрони, а також 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління у Новгородській області.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
"У Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, які використовує російська армія у воєнних цілях", - зазначив він.
Також безпілотники атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області, поблизу населеного пункту Котово. Це орієнтовно 680 км від кордону з Україною.
За словами Коваленка, на 13-му арсеналі зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", північнокорейські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор".
Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.
Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада до Пензенської області РФ долетіли три безпілотники, які атакували нафтосховище Розрезерву.
Раніше безпілотники атакували два спиртові заводи у Воронезькій області, два - у Тульській та один - Тамбовській обласі РФ.
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