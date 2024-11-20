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АНАЛІТИКА

SpaseX запустила Starship: Трамп і Маск зміцнили свої зв'язки поїздкою до Техасу

 

У вівторок, у Техасі, компанія Ілона Маска SpaceX здійснила шостий запуск ракети Starship. Цю подію відвідав, зокрема, новообраний президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, протягом двох тижнів Трамп приймав Маска у себе, але тепер настала черга Маска приймати обраного президента.

Так, Трамп полетів до Техасу, щоб подивитися, як SpaceX мільярдера запустить ракету Starship поблизу кордону з Мексикою. Трамп уважно слухав пояснення найбагатшої людини у світі про те, як працюватиме тест, і демонстрував це на моделі. Після цього обраний президент подивився на запуск.


Сама подія сталася не зовсім ідеально. Зокрема, багаторазовий прискорювач не повернувся на стартовий майданчик, як це було у жовтні під час попереднього випробування. Натомість прискорювач був направлений до Мексиканської затоки.

Однак, як пише AP, присутність Трампа на запуску була дивовижним проявом близькості між новообраним президентом і мільярдером, який має наслідки для американської політики, уряду, зовнішньої політики та навіть для можливості досягнення людьми Марса.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що після виборів у США мільярдер Ілон Маск почав дратувати оточення новообраного президента Дональда Трампа. Він нібито поводиться як співпрезидент.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: SpaseX, США
 

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