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АНАЛІТИКА

Тайванська Pegatron продає контрольний пакет акцій індійського виробника iPhone компанії Tata

12:12 19.11.2024 |

Новини IT

 

Індійська компанія Tata Electronics домовилася придбати контрольний пакет акцій заводу Pegatron в Індії, який займається виробництвом iPhone. Це створить нове спільне підприємство, яке посилить позиції Tata як ключового постачальника Apple. Про це пише Reuters.

Згідно з угодою Tata володітиме 60% і здійснюватиме щоденні операції в рамках спільного підприємства. Pegatron володітиме рештою і надаватиме технічну підтримку. На цьому заводі працює 10 000 людей та збирається 5 мільйонів iPhone щорічно.

Перші повідомлення про те, що Pegatron веде перемовини про продаж Tata, свого єдиного заводу з виробництва iPhone в Індії з'являлись, ще у квітні 2024 року.

На тлі геополітичної напруженості Apple все більше прагне диверсифікувати свій ланцюжок постачання за межі материкового Китаю. Tata є одним з найбільших конгломератів в Індії й швидко розширює виробництво iPhone, конкуруючи з донедавна єдиним контрактним виробником смартфонів Apple в Індії, Foxconn.

Tata вже має завод зі збирання iPhone у південному штаті Карнатака, який вона придбала у тайванської Wistron минулого року. Вона також будує ще один завод у Хосурі в штаті Тамілнад, де у неї також є завод з виробництва компонентів для iPhone.

За оцінками аналітиків, цього року на Індію припадатиме 20-25% від загального обсягу виробництва iPhone, порівняно з 12-14% минулого року.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Індія, Apple
 

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