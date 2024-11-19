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Тайванська Pegatron продає контрольний пакет акцій індійського виробника iPhone компанії Tata
12:12 19.11.2024 |
Індійська компанія Tata Electronics домовилася придбати контрольний пакет акцій заводу Pegatron в Індії, який займається виробництвом iPhone. Це створить нове спільне підприємство, яке посилить позиції Tata як ключового постачальника Apple. Про це пише Reuters.
Згідно з угодою Tata володітиме 60% і здійснюватиме щоденні операції в рамках спільного підприємства. Pegatron володітиме рештою і надаватиме технічну підтримку. На цьому заводі працює 10 000 людей та збирається 5 мільйонів iPhone щорічно.
Перші повідомлення про те, що Pegatron веде перемовини про продаж Tata, свого єдиного заводу з виробництва iPhone в Індії з'являлись, ще у квітні 2024 року.
На тлі геополітичної напруженості Apple все більше прагне диверсифікувати свій ланцюжок постачання за межі материкового Китаю. Tata є одним з найбільших конгломератів в Індії й швидко розширює виробництво iPhone, конкуруючи з донедавна єдиним контрактним виробником смартфонів Apple в Індії, Foxconn.
Tata вже має завод зі збирання iPhone у південному штаті Карнатака, який вона придбала у тайванської Wistron минулого року. Вона також будує ще один завод у Хосурі в штаті Тамілнад, де у неї також є завод з виробництва компонентів для iPhone.
За оцінками аналітиків, цього року на Індію припадатиме 20-25% від загального обсягу виробництва iPhone, порівняно з 12-14% минулого року.
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