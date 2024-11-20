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Посольство США в Україні буде закрито в середу через загрозу значної повітряної атаки
08:50 20.11.2024 |
Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада.
"Як запобіжний захід посольство буде закрито, а співробітникам посольства дано вказівки сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги", - повідомляється на сайті посольства в середу вранці.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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