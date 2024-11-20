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АНАЛІТИКА

Посольство США в Україні буде закрито в середу через загрозу значної повітряної атаки

 

Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада.

"Як запобіжний захід посольство буде закрито, а співробітникам посольства дано вказівки сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги", - повідомляється на сайті посольства в середу вранці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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