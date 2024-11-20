Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню

Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню

 

Міланська Віа Монтенаполеоне цього року стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню в Нью-Йорку.

Річна вартість оренди магазинів на міланській вулиці зросла на 11% порівняно з 2023 роком - до 20 тис. євро за 1 кв. м, йдеться у звіті Cushman & Wakefield.

Віа Монтенаполеоне вперше піднялася на перше місце в рейтингу "Основні торговельні вулиці світу", який щорічно складає Cushman & Wakefield. Цього року до нього увійшли 138 міст.

Ставки оренди торгових площ у верхній частині П'ятої авеню не змінилися - 19,537 тис. євро за кв. метр.

Вартість приміщень у новій частині Бонд-стріт у Лондоні зросла на 13% (до 17,21 тис. євро за кв. метр), що дало змогу цій вулиці піднятися на третю позицію. У результаті гонконгський променад Чімсачей спустився на четверту сходинку (+7%, до 15,7 тис. євро за кв. метр).

Загальний список вулиць у десятці за минулий рік не змінився, до нього увійшли також Єлисейські поля в Парижі (+10%), Гінза в Токіо (+25%), Банхофштрассе в Цюріху (+1%), Пітт-стріт у Сіднеї (без зміни), Мендон у Сеулі (+3%) і віденська Кольмаркт (+5%).

Найзначніше зростання вартості оренди в Європі було зафіксовано на вулиці Ваці в Будапешті (+27%), найсуттєвіше падіння - на вулиці Іліця в Загребі (-7%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3310
  0,0405
 0,10
EUR
 1
 43,6910
  0,0565
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0072  0,03 0,08 41,6288  0,05 0,12
EUR 43,4760  0,04 0,08 44,2172  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,11 0,27 41,2700  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес