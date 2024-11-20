Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню

Міланська Віа Монтенаполеоне цього року стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню в Нью-Йорку.

Річна вартість оренди магазинів на міланській вулиці зросла на 11% порівняно з 2023 роком - до 20 тис. євро за 1 кв. м, йдеться у звіті Cushman & Wakefield.

Віа Монтенаполеоне вперше піднялася на перше місце в рейтингу "Основні торговельні вулиці світу", який щорічно складає Cushman & Wakefield. Цього року до нього увійшли 138 міст.

Ставки оренди торгових площ у верхній частині П'ятої авеню не змінилися - 19,537 тис. євро за кв. метр.

Вартість приміщень у новій частині Бонд-стріт у Лондоні зросла на 13% (до 17,21 тис. євро за кв. метр), що дало змогу цій вулиці піднятися на третю позицію. У результаті гонконгський променад Чімсачей спустився на четверту сходинку (+7%, до 15,7 тис. євро за кв. метр).

Загальний список вулиць у десятці за минулий рік не змінився, до нього увійшли також Єлисейські поля в Парижі (+10%), Гінза в Токіо (+25%), Банхофштрассе в Цюріху (+1%), Пітт-стріт у Сіднеї (без зміни), Мендон у Сеулі (+3%) і віденська Кольмаркт (+5%).

Найзначніше зростання вартості оренди в Європі було зафіксовано на вулиці Ваці в Будапешті (+27%), найсуттєвіше падіння - на вулиці Іліця в Загребі (-7%).





