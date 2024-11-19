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SpaceX за добу здійснила три запуски ракет із супутниками
23:40 18.11.2024 |
Ракета Falcon 9 у понеділок вивела на орбіту індійський телекомунікаційний супутник NSIL GSAT-N2, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.
"Виведення індійського супутника NSIL GSAT-N2 підтверджено", - ідеться в повідомленні.
Запуск ракети із супутником Індійською організацією космічних досліджень (ISRO) було здійснено з 40-го стартового комплексу американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 13:31 за часом Східного узбережжя США (о 20:31 за Києвом). Приблизно через пів години супутник був виведений на задану орбіту
Супутник GSAT-N2 масою 4,7 тонн призначений для доступу до широкосмугового інтернету у віддалених регіонах Індії. Він має високу пропускну здатність у 48 Гбіт/с.
У межах запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовувався в 19-й раз, здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантиці.
Це вже третій за добу запуск ракет компанії SpaceX. Раніше її носії, запущені з Флориди і Каліфорнії, вивели на орбіту австралійський телекомунікаційний супутник і групу з 20 інтернет-супутників Starlink.
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