SpaceX за добу здійснила три запуски ракет із супутниками

Ракета Falcon 9 у понеділок вивела на орбіту індійський телекомунікаційний супутник NSIL GSAT-N2, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

"Виведення індійського супутника NSIL GSAT-N2 підтверджено", - ідеться в повідомленні.

Запуск ракети із супутником Індійською організацією космічних досліджень (ISRO) було здійснено з 40-го стартового комплексу американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 13:31 за часом Східного узбережжя США (о 20:31 за Києвом). Приблизно через пів години супутник був виведений на задану орбіту

Супутник GSAT-N2 масою 4,7 тонн призначений для доступу до широкосмугового інтернету у віддалених регіонах Індії. Він має високу пропускну здатність у 48 Гбіт/с.

У межах запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовувався в 19-й раз, здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантиці.

Це вже третій за добу запуск ракет компанії SpaceX. Раніше її носії, запущені з Флориди і Каліфорнії, вивели на орбіту австралійський телекомунікаційний супутник і групу з 20 інтернет-супутників Starlink.