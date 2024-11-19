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На платформі CodeUA зареєструвалися вже 220 компаній - Федоров
На платформі технологічних компаній CodeUA з моменту запуску зареєструвалися вже 220 вітчизняних IT-компаній.
Про це у Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
«На CodeUA вже зареєструвалися 220 компаній, а ще 30 - в процесі верифікації», - зазначив Федоров.
За його словами, CodeUA - це маркетплейс, створений для співпраці світових і українських ІТ-компаній, де компанії можуть знайти партнерів для реалізації технологічних проєктів. Платформа сприяє зростанню експортних показників ІТ-галузі України та допомагає у створенні нових робочих місць, просуваючи бренд України як технологічної держави.
Щоб потрапити на CodeUA, компанія має відповідати низці критеріїв. Зокрема, не мати в структурі осіб, що перебувають у санкційних списках міжнародних організацій, мати досконалу репутацію. Крім того, така компанія має бути офіційно зареєстрованою за законами України або юрисдикції заснування та мати офіційне представництво у нашій країні.
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