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На платформі CodeUA зареєструвалися вже 220 компаній - Федоров

11:57 19.11.2024 |

Економіка, Новини IT

 

На платформі технологічних компаній CodeUA з моменту запуску зареєструвалися вже 220 вітчизняних IT-компаній.

Про це у Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«На CodeUA вже зареєструвалися 220 компаній, а ще 30 - в процесі верифікації», - зазначив Федоров.

За його словами, CodeUA - це маркетплейс, створений для співпраці світових і українських ІТ-компаній, де компанії можуть знайти партнерів для реалізації технологічних проєктів. Платформа сприяє зростанню експортних показників ІТ-галузі України та допомагає у створенні нових робочих місць, просуваючи бренд України як технологічної держави.

Щоб потрапити на CodeUA, компанія має відповідати низці критеріїв. Зокрема, не мати в структурі осіб, що перебувають у санкційних списках міжнародних організацій, мати досконалу репутацію. Крім того, така компанія має бути офіційно зареєстрованою за законами України або юрисдикції заснування та мати офіційне представництво у нашій країні.
 

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