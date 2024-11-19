У Британії створили штучний інтелект, який імітує бабусю та виснажує телефонних шахраїв

Британський мобільний оператор O2 розробив штучний інтелект Daisy (або dAIsy), який імітує найпопулярнішу ціль шахраїв - літню жінку.

Система працює цілодобово без втручання людини. Спочатку вона перетворює голос шахрая на текст, потім генерує відповідь через спеціальну мовну модель з характером бабусі, після чого перетворює текст на голос. Під час розмови ШІ надає шахраям неправдиві банківські дані.

Розробники співпрацювали з Джимом Браунінгом, популярним ютубером, який викриває телефонних аферистів. На його каналі, як і на багатьох інших, автори використовують модулятори голосу, щоб звучати як літні люди та викривати шахраїв.





O2 додав номери Daisy до списку «легких цілей» для шахраїв. Система настільки переконлива, що утримує аферистів на лінії до 40 хвилин, змушуючи їх все більше дратуватися.

«Ми прагнемо зупинити шахраїв, інвестуючи в різні технології захисту - від брандмауерів до виявлення спам-дзвінків. Daisy нагадує, що співрозмовник не завжди той, за кого себе видає», - зазначив Мюррей Маккензі, керівник відділу боротьби з шахрайством у Virgin Media O.

За даними досліджень O2, 71% британців хотіли б помститися шахраям, які обдурили їх чи близьких, але не готові витрачати на це власний час. Саме тому компанія і створила Daisy.

Іронічно, що подібні технології використовують і самі шахраї, імітуючи голоси родичів жертв.