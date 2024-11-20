Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років

Daimler Buses електрифікує міжміські пасажирські перевезення. Компанія представила майже серійний прототип електричного батарейного автобуса Mercedes-Benz eIntouro із запасом ходу до 500 км.

Mercedes-Benz eIntouro отримав такі самі LFP-батареї (літій-залізо-фосфат), як і вантажівка Mercedes-Benz eActros 600. Цей підхід - частина стратегії уніфікації компонентів у транспортних засобах Daimler Truck і Daimler Buses. Такий крок дає змогу знизити витрати на виробництво і підвищити рентабельність.

Автобус пропонується з одним або двома акумуляторними блоками, кожен з номінальною ємністю 207 кВт-год. Зарядка з потужністю до 300 кВт займає всього 70-90 хвилин залежно від конфігурації. Інші переваги LFP-батареї - можливість використання понад 95% ємності в реальних умовах і термін служби до 15 років.

eIntouro доступний у двох версіях за довжиною: 12.18 м і 13.09 м. При цьому за місткістю електричний автобус не поступається дизельному аналогу - від 50 до 63 пасажирів.

Новинка також отримала сучасну електронну архітектуру з підтримкою оновлень "по повітрю" (OTA), що знижує потребу у відвідуванні сервісних центрів. Daimler Buses стала першим виробником у Європі, який запропонував OTA-оновлення для автобусів.

Mercedes-Benz eIntouro буде доступний для замовлення на початку 2025 року. Серійна версія дебютує в жовтні 2025 року на виставці "Busworld" у Брюсселі. Перші поставки очікуються у 2026 році.